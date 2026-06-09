【ニンダイまとめ】「ニンテンドーダイレクト 2026.6.9」発表内容まとめ
任天堂は、配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」を6月9日23時より配信開始する。
任天堂が、ゲームの最新情報を公開する配信番組「ニンテンドーダイレクト」。今回はNintendo Switch 2/Nintendo Switch用ソフトの中で、2026年後半に発売するタイトルを中心に発表される。配信時間は50分だ。
本稿では今回のニンテンドーダイレクトで発表された内容を随時更新していく。【Nintendo Direct 2026.6.9】
「リズム天国 ミラクルスターズ」ゲームプレイ紹介映像公開
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：7月2日
「鬼武者 Way of the Sword」Switch2版が発売決定
プラットフォーム：Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC
発売日：9月25日
「ONE PIECE 海のごちそうレストラン」10月22日発売！
プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日：10月22日
「信長の野望」シリーズ最新作「信長の野望･飛翔」今冬発売
プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日：今冬
童話「ピノキオ」をベースにした「Lies of P：コンプリート エディション」8月6日配信
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：8月6日
2人協力プレイアクション「オービタルズ」発売日が9月3日に決定
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：9月3日
「Star Fox」体験版がダイレクト終了後に配信開始
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：6月25日
「朧村正怪奇譚」2027年初頭発売
プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日：2027年初頭
「ぽこ あ ポケモン」有料追加コンテンツが配信決定
プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
第1弾「ブクブクうみぞこの街」配信日：8月
第2弾配信日：2026年冬
第3弾配信日：2027年
「ファイアーエムブレム 万紫千紅」発売日が9月17日に決定
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：9月17日
「ニンジャラ」が2部作のオープンワールドに。「ニンジャラ２ 未知なる惑星」2027年春発売
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2027年春
「DKチャレンジ」、「Nintendo Switch Online」に期間限定で登場
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
開催期間：6月10日10時～9月1日16時59分
「ドンキーコング バナンザ」DLCで「スーパーマリオブラザーズ」コラボ開催
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
第1回開催期間：ダイレクト終了後～6月30日16時59分
「呪術廻戦 RUMBLE: SURVIVATON」2026年配信。「ヴァンサバ」制作陣の最新作
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：2026年
サンリオキャラのパーティゲーム「サンリオ パーティランド」10月29日発売
プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日：10月29日
「テイルズ オブ エターニア リマスター」10月15日発売決定
プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日：10月15日
「ダビスタ」最新作「ダービースタリオン２」9月24日発売
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：9月24日
「アトリエ」シリーズ最新作「カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～」2027年初頭発売
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2027年初頭
Switch2版「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～」ダイレクト終了後に配信開始
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：ダイレクト終了後
「ゼノブレイド」シリーズ3作のSwitch 2 Editionが登場
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
「Xenoblade Definitive Edition Nintendo Switch 2 Edition」
ダウンロード版発売日：ダイレクト終了後
パッケージ版発売日：7月30日
「Xenoblade2 Nintendo Switch 2 Edition」
ダウンロード版発売日：7月30日
パッケージ版発売日：10月1日
「Xenoblade3 Nintendo Switch 2 Edition」
発売日：12月3日
新生「ゼノブレイド」、「Xenoblade Genesis（ゼノブレイド ジェネシス）」2027年発売
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2027年
「Nintendo Switch Sports Resort」10月22日発売決定
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：10月22日
Switch2版「Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen」10月9日発売
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：10月9日
Switch2版「Stellar Blade」2026年発売
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年
Switch2版「地球防衛軍５」「地球防衛軍６」発売決定
プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日： 「地球防衛軍５」10月8日
「地球防衛軍６」今冬
「東方紅魔郷」初リメイク「東方紅魔郷：New Classic ～ the Embodiment of Scarlet Devil.」9月10日配信
プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日：9月10日
「ファイナルファンタジー レゾナンス」10月22日発売
プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日：10月22日
「ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」発売日が12月3日に決定
プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日：12月3日
フロム最新作「The Duskbloods」クローズドネットワークテストを2026年夏実施
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年
「スプラトゥーン レイダース ダイレクト」6月30日23時配信決定
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
配信日：6月30日23時
「Nintendo Switch 2 スプラトゥーン レイダース セット」7月23日発売
発売日：7月23日
すりみ連合カラーの「Joy-Con 2 (L) ブルー/(R) ライトイエロー」7月23日発売
発売日：7月23日
「DELTARUNE」「Chapter 5 無料アップデート」6月25日配信
プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日：6月25日
Switch2版「メタファー：リファンタジオ」11月12日発売
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：11月12日
Switch2版「マインクラフト」2026年発売
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年
「キングダム ハーツ コレクション [I~III]」10月8日発売決定
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：10月8日
「キングダム ハーツIV」Nintendo Switch 2版も発売決定
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：未定
Switch2版「ゼルダの伝説 時のオカリナ」発売決定
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年