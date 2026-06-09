【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始

　任天堂は、配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」を6月9日23時より配信開始する。

　任天堂が、ゲームの最新情報を公開する配信番組「ニンテンドーダイレクト」。今回はNintendo Switch 2/Nintendo Switch用ソフトの中で、2026年後半に発売するタイトルを中心に発表される。配信時間は50分だ。

　本稿では今回のニンテンドーダイレクトで発表された内容を随時更新していく。

【Nintendo Direct 2026.6.9】

「リズム天国 ミラクルスターズ」ゲームプレイ紹介映像公開

プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：7月2日

「鬼武者 Way of the Sword」Switch2版が発売決定

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC
発売日：9月25日

「ONE PIECE 海のごちそうレストラン」10月22日発売！

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日：10月22日

「信長の野望」シリーズ最新作「信長の野望･飛翔」今冬発売

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日：今冬

童話「ピノキオ」をベースにした「Lies of P：コンプリート エディション」8月6日配信

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：8月6日

2人協力プレイアクション「オービタルズ」発売日が9月3日に決定

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：9月3日

「Star Fox」体験版がダイレクト終了後に配信開始

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：6月25日

「朧村正怪奇譚」2027年初頭発売

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日：2027年初頭

「ぽこ あ ポケモン」有料追加コンテンツが配信決定

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
第1弾「ブクブクうみぞこの街」配信日：8月
第2弾配信日：2026年冬
第3弾配信日：2027年

「ファイアーエムブレム 万紫千紅」発売日が9月17日に決定

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：9月17日

「ニンジャラ」が2部作のオープンワールドに。「ニンジャラ２ 未知なる惑星」2027年春発売

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2027年春

「DKチャレンジ」、「Nintendo Switch Online」に期間限定で登場

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
開催期間：6月10日10時～9月1日16時59分

「ドンキーコング バナンザ」DLCで「スーパーマリオブラザーズ」コラボ開催

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
第1回開催期間：ダイレクト終了後～6月30日16時59分

「呪術廻戦 RUMBLE: SURVIVATON」2026年配信。「ヴァンサバ」制作陣の最新作

プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：2026年

サンリオキャラのパーティゲーム「サンリオ パーティランド」10月29日発売

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日：10月29日

「テイルズ オブ エターニア リマスター」10月15日発売決定

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日：10月15日

「ダビスタ」最新作「ダービースタリオン２」9月24日発売

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：9月24日

「アトリエ」シリーズ最新作「カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～」2027年初頭発売

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2027年初頭

Switch2版「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～」ダイレクト終了後に配信開始

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：ダイレクト終了後

「ゼノブレイド」シリーズ3作のSwitch 2 Editionが登場

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

「Xenoblade Definitive Edition Nintendo Switch 2 Edition」
ダウンロード版発売日：ダイレクト終了後
パッケージ版発売日：7月30日

「Xenoblade2 Nintendo Switch 2 Edition」
ダウンロード版発売日：7月30日
パッケージ版発売日：10月1日

「Xenoblade3 Nintendo Switch 2 Edition」
発売日：12月3日

新生「ゼノブレイド」、「Xenoblade Genesis（ゼノブレイド ジェネシス）」2027年発売

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2027年

「Nintendo Switch Sports Resort」10月22日発売決定

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：10月22日

Switch2版「Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen」10月9日発売

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：10月9日

Switch2版「Stellar Blade」2026年発売

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年

Switch2版「地球防衛軍５」「地球防衛軍６」発売決定

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日：　「地球防衛軍５」10月8日
「地球防衛軍６」今冬

「東方紅魔郷」初リメイク「東方紅魔郷：New Classic　～ the Embodiment of Scarlet Devil.」9月10日配信

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日：9月10日

「ファイナルファンタジー レゾナンス」10月22日発売

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日：10月22日

「ドラゴンクエストモンスターズ４　枯れ木の国のビアンカ・フローラ」発売日が12月3日に決定

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日：12月3日

フロム最新作「The Duskbloods」クローズドネットワークテストを2026年夏実施

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年

「スプラトゥーン レイダース ダイレクト」6月30日23時配信決定

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
配信日：6月30日23時

「Nintendo Switch 2 スプラトゥーン レイダース セット」7月23日発売

発売日：7月23日

すりみ連合カラーの「Joy-Con 2 (L) ブルー/(R) ライトイエロー」7月23日発売

発売日：7月23日

「DELTARUNE」「Chapter 5 無料アップデート」6月25日配信

プラットフォーム：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch
発売日：6月25日

Switch2版「メタファー：リファンタジオ」11月12日発売

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：11月12日

Switch2版「マインクラフト」2026年発売

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年

「キングダム ハーツ コレクション [I~III]」10月8日発売決定

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：10月8日

「キングダム ハーツIV」Nintendo Switch 2版も発売決定

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：未定

Switch2版「ゼルダの伝説 時のオカリナ」発売決定

プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年

もうすぐ発売「Nintendo Switch 2 ソフトラインナップ」