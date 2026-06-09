「チョコパイ」ファンの意見もとにした新商品、6・16発売 「チョコパイ＜華やぐアールグレイのレモンティー＞」
ロッテは16日、チョコパイブランドから『チョコパイでひと休みシリーズ』第4弾として、「チョコパイ＜華やぐアールグレイのレモンティー＞」を発売する。「チョコパイ」ファンの意見をもとに開発した。
【画像】チョコパイ好きが集まったミーティングの様子
昨年6月に実施したファンイベント『チョコパイLoverミーティング』で、参加者と「新フレーバー開発会議」を実施した。「チョコパイ〈華やぐアールグレイのレモンティー〉」は、本ミーティングでの意見から開発した商品となる。
アールグレイ紅茶葉を練り込んだケーキと、シチリア産レモン果汁を使用したレモンクリームをあわせ、チョコレートでコーティング。アールグレイの華やかな香りが心地よいレモンティーをチョコパイ独自のおいしさで表現した。
同社チョコパイブランド課の相澤智樹氏は「みなさまからのチョコパイ愛・情熱を受けとめ、絶対に良いものをと思いチョコパイチーム一丸となって1年以上の歳月をかけて準備を行ってまいりました」などとアピールした。
【画像】チョコパイ好きが集まったミーティングの様子
昨年6月に実施したファンイベント『チョコパイLoverミーティング』で、参加者と「新フレーバー開発会議」を実施した。「チョコパイ〈華やぐアールグレイのレモンティー〉」は、本ミーティングでの意見から開発した商品となる。
同社チョコパイブランド課の相澤智樹氏は「みなさまからのチョコパイ愛・情熱を受けとめ、絶対に良いものをと思いチョコパイチーム一丸となって1年以上の歳月をかけて準備を行ってまいりました」などとアピールした。