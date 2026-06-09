【パペットスンスン】ココナッツサブレとコラボ！ メロンパン味が登場
「ココナッツサブレ メロンパン味」を6月22日（月）に一部のコンビニエンスストアで先行発売し、6月29日（月）から全国のスーパーマーケットなどでも販売される。
＞＞＞コラボパッケージをチェック！（写真4点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
「ココナッツサブレ」は、1965年の誕生以来、原材料や製法をほとんど変えることなく、発売当時から受け継ぐ "サクサクッ、あきないおいしさ" で人気のロングセラーブランドだ。
今回、「ココナッツサブレ」の発売61周年を記念し、若年層やファミリー世帯を中心に人気の作品『パペットスンスン』とコラボレーションした商品が、期間限定で発売される。
コラボアイテムは「ココナッツサブレ メロンパン味」、パン好きの主人公「スンスン」が好きなパンの一つである "メロンパン" の味わいをイメージした商品だ。発酵バターを使用した生地にメロン果汁を加え、コクと爽やかさを感じられる味わいに仕上げられている。
パッケージには、「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」が「ココナッツサブレ」を食べながらパーティーを楽しむ様子をデザイン。また、小分け包装は、ひょっこりと顔を出す「スンスン」たちをあしらったかわいらしいオリジナルデザイン（全4種）となっている。
今しか味わえない特別な「ココナッツサブレ」を、ぜひお楽しみください。
（C）PUPPET SUNSUN/PScommittee
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『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
今回、「ココナッツサブレ」の発売61周年を記念し、若年層やファミリー世帯を中心に人気の作品『パペットスンスン』とコラボレーションした商品が、期間限定で発売される。
コラボアイテムは「ココナッツサブレ メロンパン味」、パン好きの主人公「スンスン」が好きなパンの一つである "メロンパン" の味わいをイメージした商品だ。発酵バターを使用した生地にメロン果汁を加え、コクと爽やかさを感じられる味わいに仕上げられている。
パッケージには、「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」が「ココナッツサブレ」を食べながらパーティーを楽しむ様子をデザイン。また、小分け包装は、ひょっこりと顔を出す「スンスン」たちをあしらったかわいらしいオリジナルデザイン（全4種）となっている。
今しか味わえない特別な「ココナッツサブレ」を、ぜひお楽しみください。
（C）PUPPET SUNSUN/PScommittee
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