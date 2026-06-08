この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

アーバンガーデニングの世界へようこそ！ ナビゲーションをスキップ 検索 作成 9+ アバターの画像 【圧倒的だ！】VITUREの新モデルは圧倒的な明るさと画質！「VITURE Beast XRグラス」をレビューします。画質重視ならこれでしょ。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が「【圧倒的だ！】VITUREの新モデルは圧倒的な明るさと画質！「VITURE Beast XRグラス」をレビューします。画質重視ならこれでしょ。」を公開した。動画では、IT・ビジネス書作家の戸田覚が、新モデルのXRグラス「VITURE Beast XRグラス」のデザインや機能性、実際の使用感まで詳細にレビューしており、画質を重視するユーザーに向けた同製品の魅力を深く掘り下げている。



開封シーンでは、「THE BEAST」と描かれたインパクトのあるパッケージと充実した付属品を紹介。前モデルに搭載されていた視力調整ダイヤルが廃止され、視力が低いユーザーは専用のレンズを用意する必要がある点に触れつつ、本体はメタルフレームを採用した高級感あふれるデザインであると高く評価している。



ディスプレイ性能については、ソニー製のMicro OLEDを搭載し、最大輝度1250nit、解像度1200pというスペックを解説。iPhoneと接続して実際に映像を視聴した戸田は、「こういったXRグラス、僕かなりレビューしておりますけれども、過去一明るくて、過去一綺麗だと思います」と大絶賛した。仮想の150インチ級の大画面が広がり、MacBookと接続した際も文字がくっきりと表示されるため、エンタメ用途だけでなくPCでの作業にも十分活用できると語っている。



さらに、HARMAN監修のサウンドシステムによる音質の良さや、ツルの角度調整機能など、細部へのこだわりも紹介。一方で、本体重量が約101gと一般的なメガネに比べてやや重めであることや、ボタンに割り当てられた操作が多機能ゆえに最初は戸惑う可能性があるといった、辛口レビューならではの率直な感想も付け加えている。



動画の終盤、戸田は「これからXRグラスを買うんだったら、このモデルにした方がいい」と断言しつつも、視力調整機能の廃止などを考慮し、総合評価を75点とした。圧倒的な画質と明るさを求めるユーザーにとって、同製品は間違いなく検討すべき有力な選択肢となるだろう。