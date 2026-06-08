コンセプトは「THE NAVY, THE ORIGIN」

オリックスは8日、「Bs夏の陣2026 supported by SAMTY」期間中に選手たちが着用するユニホームのデザインが決定したと発表した。「深紺（ディープネイビー）」が採用された重厚なデザインに、ナインも好感を得ているようだ。

今シーズンのロゴやユニホームの刷新に伴い、より深く力強い色調となったネイビーを全身にあしらっている。ホワイトのラインをアクセントに加えることで、洗練された重厚感のあるデザインに仕上がったという。コンセプトには「THE NAVY, THE ORIGIN」が掲げられ、この夏を深紺に染め上げる意気込みとなっている。

この洗練されたデザインに対し、選手たちからも期待の声が寄せられている。曽谷龍平投手は「バファローズを象徴するネイビーのユニホームなので、自然と気持ちが引き締まります」と語った。また、太田椋内野手も「上下ともネイビーで統一されていて、シンプルで引き締まったユニホームだと感じました。カッコよくて、より力強く見せてくれるデザインだと思います」と称賛している。

8月3日の楽天戦（東京ドーム）から着用を開始し、京セラドームで開催される8月14日から16日の日本ハム戦、8月25日から27日の楽天戦、8月28日から30日のソフトバンク戦、9月4日から6日のロッテ戦が予定されている。また、一部の試合ではユニホーム付きチケットも販売される模様。8月14日から16日の3試合では各日1万枚の限定販売が行われる。（Full-Count編集部）