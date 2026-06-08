気象予報士を目指しているというM!LKの曽野舜太が、古風過ぎる“天気予報”を見せ、メンバーらからダメ出しをくらった。

【映像】曽野の古風過ぎる天気予報

5人組ボーカルダンスユニット・M!lkは、テレビ朝日系列『徹子の部屋』（6月5日放送）に初出演。塩粼太智、山中柔太朗、佐野勇斗、曽野舜太、吉田仁人の5人がそれぞれのメンバーカラーのステージ衣装で登場し、方言での自己紹介や下積み時代の苦労話のほか、ヒット曲の振り付けを伝授するなどバラエティに富んだ内容で番組を盛り上げた。

一人ずつ自己紹介をしていくなかで、黒柳が「曽野さんは、気象予報士を目指している？」と尋ねると、曽野は嬉しそうな表情で「そうなんです！」と答える。

黒柳が「受かるといいね」と言いながら、「今日の天候なんか…、あ、今日の聞いてもしょうがないね」ととぼけるとメンバーたちは大笑い。

メンバーから「でも一応」「今日は？」と促されると曽野は人差し指をチュッとして「今日は、ちょっと、そうですね…」と真剣な表情で考えた後「風が強いですね、今日は」と回答。

その独特な表現に、一同大爆笑となり「古風だね」「（気象予報士に）なれないかもしれませんね」と総ツッコミ。

黒柳も「こう、唾つけるとこなんてかいいね、昔風でね。現在の天気予報士の人はこんなことやらないよね」と笑うと、曽野が照れくさそうに笑い、手を合わせる。

メンバーからは「渋い」「本当に勉強してる？」と厳しいダメ出しをくらった曽野。しかし、最後に今後の夢を聞かれ「今年気象予報士になりたいですね。でも、ちょっと不安で…モチベーションになるお言葉をいただけますか？」と黒柳に言うと、黒柳は「あなたは受かります」と力強く断言。スタジオからは「おおーー！」と大歓声があがり、曽野は「有言実行します」と満面の笑顔を見せた。

（『徹子の部屋』より）