◆米大リーグ ドジャース５―１３エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が「１番・ＤＨ」で先発出場した本拠地・エンゼルス戦の試合後、グラウンドに現れ、異例のキャッチボール調整を行った。グラウンドではキッズランのイベントが行われており、たくさんのファンの目の前で次回１０日（同１１日）の敵地・パイレーツ戦に備えた。

大谷は通常、登板２日前にブルペン入りするが、８日（同９日）は試合なし。ピッツバーグへの移動もあり、異例の試合後調整を決断したもようだ。ブルペンに入ることはなかったが、左翼付近で力の入った平地スローを行った。

大谷のは前回３日（同４日）の敵地・Ｄバックス戦にリアル二刀流で出場し、投げては６回２安打無失点で６勝目、打っては３安打５出塁の活躍を見せた。

この日の試合では５打数２安打と奮闘したが、今季３度目の２試合連発はならなかった。それでも、６月は出場６試合で５度目のマルチ安打で打率３割２厘に上げた。チームは１０連戦ラストで今季初の２ケタ失点を喫して大敗。カード３連勝を逃し、１０連戦は６勝４敗だった。