カシオ計算機は、G-SHOCKのG-LIDEシリーズより、SURFRIDER FOUNDATION JAPANとのコラボレーションモデル『GBX-100SFJ-1JR』を6月に発売することを発表した。価格は2万9700円（税込）。

（関連：【画像】ソリッドブラック仕上げの渋いカラーリングが特徴）

本製品は、世界のトップサーファーをはじめとするエクストリーム系スポーツをサポートしているG-SHOCKと、海を愛するサーファーとともに環境保護活動を続けるサーフライダーファウンデーションジャパンによるコラボレーションモデル。サーフィン中の相棒として毎日着けたくなるデザインとして、ソリッドブラックのボディを採用している。

ベースモデルとなるG-LIDE『GBX-100』は、タイドグラフや波待ち時の視認性も担保できるMIP液晶などサーファー向けの機能を備えるほか、環境負荷低減への貢献が期待されるバイオマスプラスチックを採用。ベゼルとバンドの主な樹脂パーツに、再生可能な有機資源を原料としたバイオマスプラスチックが使用されている。

デザイン面では、SURFRIDER FOUNDATION JAPANのロゴをダーク塗装の中に控えめにあしらい、遊環には「#oceanfriendlylifestyle」のタグラインをプリント。ベゼルの色埋め部には蓄光塗料を施し、暗闇でも存在感を放つ仕上がりとなっている。

機能面では、耐衝撃構造、20気圧防水機能、加速度センサーによるトレーニング機能、タイドグラフ（潮回り3段階表示）、ムーンデータ、日の出・日の入時刻表示などを搭載。専用アプリ「CASIO WATCHES」をインストールしたスマートフォンとBluetoothで連携することで、自動時刻修正、ワールドタイム約300都市、通知機能、GPSによる距離補正、世界約3300ポイントのタイドグラフ設定などが利用可能となる。スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度（±15秒）で動作する。

■製品情報GBX-100SFJ-1JRメーカー：カシオ計算機発売日：6月価格：29,700円（税込）サイズ：50.9×46.0×14.7mm質量：66gバンドサイズ：145～215mm／27.2mm素材：樹脂／SS（ケースはIP処理）主な仕様：耐衝撃構造、20気圧防水、モバイルリンク機能（Bluetooth）、トレーニング機能、タイドグラフ、ムーンデータ、日の出・日の入時刻表示、ワールドタイム（38都市）、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム4本、LEDバックライト（オートライト、スーパーイルミネーター）、バイブレーション機能備考：ベゼル・バンドの主な樹脂パーツにバイオマスプラスチックを使用

（文＝リアルサウンド編集部）