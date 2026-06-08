会社員兼イラストレーターのもりおさんの漫画「知らないおじさんにボッコボコに殴られた話」（全10話）がインスタグラムで合計1万7000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

小学3年のとき、ぶつかっていないにもかかわらず、いかつい男性にいちゃんもんをつけられ、理不尽に殴られてしまった作者。後日、あることがきっかけで母が犯人を特定したのですが、それを知った作者は…という内容で、読者からは「完全に警察案件じゃん」「こんな理不尽、許されたらダメ」「それでも強く生きているのすごっ！」などの声が上がっています。

小3男子を襲った“あまりにも理不尽な出来事”

もりおさんは、インスタグラムで作品を発表しています。もりおさんに作品について話を聞きました。

※この記事では、全10話中、第2話から第8話までをご紹介します。衝撃の真実を含む全話は、もりおさんのインスタグラムで読むことができます。

Q.今回、漫画「知らないおじさんにボッコボコに殴られた話」を描いたきっかけを教えてください。

もりおさん「最近、よく子どもと市民プールに行くのですが、そこの待合室が私が殴られた場所に似ていて。忘れていた出来事でしたが、ふと当時のことを思い出しました。改めて考えると、大変な事案だったなと思いますね」

Q.今振り返ったとき、改めてどのように感じますか。

もりおさん「あまりにも理不尽な出来事だったな、と思っています。私も少し生意気に見えていたかもしれないのであまり強くは言えませんが、それでも子どもを執拗（しつよう）に殴り続ける大人ってどうなんだろう、と今でも考えます」

Q.もし、当時の自分に声を掛けるなら、どのような言葉を掛けたいですか。

もりおさん「殴られる前なら、『下手に言い訳せず、心を込めて謝るように』と伝えたいです。殴られた後なら、ただただ『ドンマイだったな』程度ですね」

Q.このような理不尽な被害に遭わないためには、どうしたらよいでしょうか。

もりおさん「このとき自分は打撲で、2週間ほどあざが残る程度でしたが、当たりどころによっては後遺症や、最悪の場合死に至ることもあると思います。様子のおかしい人にはとにかく近づかず、絡まれないようにしてほしいです」

Q.このとき殴ってきたお父さんやそのご家族と、その後の関わりはありましたか。

もりおさん「息子のタケシくんは同じ小・中学校だったので、たまに顔を合わせていましたが、このことは知らなかったんじゃないかなって思っています。元々、仲良くも悪くもない子だったので、たまに話してもそこまで気にはならなかったです」

Q.漫画「知らないおじさんにボッコボコに殴られた話」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

もりおさん「『なぜギャラリーはスタッフや警察を呼ばなかったのか』という声がありました。1〜2分程度の間に起きたことだったので、単なる親子のしつけに見えたか、通報するタイミングがなかったのかなどと思っています。今ならスマホで撮影するなどの方法もあるかもしれませんが、かれこれ30年近く前の出来事なので」