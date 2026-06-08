〈住宅展示場の「無料FP相談会」の裏で業者が交わしている“意味深な笑顔”…住宅メーカー営業が来場者に絶対教えない“営業手法”の実情〉から続く

憧れの「自由設計」でマイホームを建てたいと住宅展示場を訪れても、予算が足りない客は少なくない。そんな客に対し、住宅営業マンは「規格住宅」という選択肢を巧妙に勧めてくる。ただし、営業所の裏側でその規格住宅を「ボンビースペシャル」と呼んでいることも……。

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ここでは、住宅メーカーに勤務経験がある屋敷康蔵氏の著書『住宅業界ぶっちゃけ話』（清談社Publico）の一部を抜粋。住宅営業の裏側に迫る。



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予算のないお客さまには「ボンビースペシャル」

住宅展示場に来るお客さまの多くは、「注文住宅」「自由設計」という触れ込みに対し、なんの疑いも持たず、足を運んでくる。受け入れる側の住宅メーカーも、もちろん「自由設計」が主力商品ではあるものの、すべてのお客さまがその「自由設計」という主力商品を購入することができるかというと、決してそうではない。

これは単純に「予算」との兼ね合いによるもの。自己資金を潤沢に持ち合わせていたり、銀行からも販売価格に対して十分な融資を受けられたりするお客さまは問題ないが、決してそんなお客さまばかりではない。銀行から融資は受けられるものの、「自由設計」の商品を購入できるほどは借りられないというお客さまもいるのだ。

しかし、住宅業界も、それなら「はい、サヨナラ」というわけにはいかない。だから、そういった場合に備え、二の手、三の手を考えている。多くの住宅メーカーは、そんな「自由設計」という花形商品を購入することができないお客さまのために、「規格住宅」というものを用意しているケースが多い。これは、すでにできあがっている数十パターンある設計図面の建物を敷地の形状に合わせて「選んで」もらう建物のことをいう。

もちろん間取りや外観は決まっているので、お客さまの好きなように部屋の数や広さや位置はいっさい変えることはできない（会社によって東西反転は可能）。そして低予算のお客さま向けの「規格住宅」は、全体のコストを抑えるために内部の設備（キッチン、ユニットバス、サッシ類）が自由設計の建物よりグレードが低くなっている場合も多い。

どうやってこの「規格住宅」で納得してもらうか…

自由設計に予算が届かないお客さまには、もうこの「規格住宅」を推すしかないのである。ちなみに、この「規格住宅」は、私の営業所内では、いうにこと欠いて、通称「ボンビースペシャル」略して「ボンスペ」などと呼ばれていた。つまり「貧乏人向け特別仕様」ということだ。ボンスペになると価格が安いため、当然、住宅営業マンの「歩合」も著しく下がることとなる。

私が在籍していた住宅メーカーはローコスト住宅メーカーであり、もともと他社より単価が低いのに、そこからさらに低価格のものの販売となれば、悲鳴を上げるような歩合給となってしまう。そうなると、社員のヤル気指数は一気に落ちることとなるのはいうまでもない。ちなみに住宅営業マンが住宅一棟にかかる時間や手間というものは、価格にかかわらず同じである。

だから住宅営業マンが「ボンビースペシャル」などと毒を吐く気持ちはわからないこともないが、ひどいのは会議中でも普通にこれが連呼されているということだ。毎週1回営業所内で開催される「進捗会議」。これは各営業マンの進めている案件の進捗具合を支店長、店長ほかの営業マンの前で発表し、上司からは指摘やアドバイスをいただくというありがたい？ 時間。

「○○邸、自由設計の○○坪、着工予定が……」。続いて「○○邸、ボンスペ○○坪……」こんな具合で発表を続けていると、たまたま規格住宅ばかりのお客さまを持つ営業担当もいたりする。そうなると上司も上司で、「お前、そんなボンスペ客ばかり相手にしていると、お前がビンボーになるぞ！」などといってくる始末。

お客さまも自分の夢のマイホームが営業所の会議でまさか「ボンビースペシャル」呼ばわりされているなんて思いもしないことだろう。ただ、いちばんの問題は、自由設計を夢見て来場したお客さまを、どうやってこの「規格住宅」で納得してもらうか……それが最大の難関でもある。

お客さまが最初に見て強いイメージを持っているのが「住宅展示場」。お客さまが自由設計の予算に届かないとわかるまで、住宅営業マンも、「どんな間取りがご希望ですか？ 収納は多いほうがいいですよね〜」などと修正がきかないほど、すでに「自由設計」をアピールしまくっていることが多い。しかし、お金と成績のためなら、ふてぶてしく豹変できるのも住宅営業マンなのである。

「じつは今回、見積書を2パターン用意しました」

ただ、ここで「あなたは予算が厳しいから自由設計は無理です。規格住宅しか買えません」などといえるわけがない。だから住宅営業マンは見積もり提示のとき、こういう。

……「じつは今回、見積書を2パターン用意しました。ひとつは“自由設計”で、もうひとつは“規格住宅”というものです」と。ここでお客さまは、価格の大きな違いを認識する。

「こちらは最近、発売開始した（じつは昔からあるのだが）“規格住宅”というシリーズです。これは、いままで自由設計でとくに人気のあった間取りを分析してシリーズ化したものなんです。間取りは決まっているものの、もちろん内部の仕様は自由設計同様、選べます。たとえば、これっ……この間取りなんか、お客さまから聞いた間取りに似てるところが多いんですよ。リビングはいちばん日の当たるここで、水回りはこちら……」と、冷静に聞けば当たり前の話をする。

なぜなら、部屋の間取りというものは、よほど斬新な間取り以外、説明のしかたにかかわらず「考え方」はすべて同じだからだ。

リビングはどんな家もいちばん日の当たる南側や南東側、ユニットバスやトイレ、洗面等の水回りは、どこの家も北側や北西に配置してあるもの。いくら自由設計とはいえ、北側にリビングのある家や南側に水回りがある家なんて、よほどの変人の家でないかぎり、ありえないからだ。そして営業マンはこう付け加える……。

「ここだけの話、会社はとにかく自由設計をお客さまにすすめるように、われわれ営業マンにはいってきます。そりゃそうですよね……これだけの価格ですし、いちばん利益出ますから。ただ、あくまで個人的には、この価格差でこれだけの違いなら、圧倒的にこちらの規格住宅がお得です。それと住宅ローンの返済額です。この規格住宅なら価格が違うので当然、銀行からの総借入額も抑えられます。もちろん銀行さんだって、お客さまが借りられる上限額いっぱいまで貸したがるでしょう。おそらく、この規格住宅なら自由設計より毎月の返済額が1万円以上は安くなります。私自身、住宅ローンを組んでいる立場から正直にお話ししますけど、“毎月の1万円”は大きいです。それに規格住宅というのは建売住宅とはまったく違います。内部のクロス（壁紙）や外壁の色、キッチンやユニットバスにも選択肢があります。そして何より、いままでご注文いただいた間取りのなかから、とくに人気のあるものを集約したものですから……」

なんとかなっちゃうお客さまも実際多い

と、上司の目を気にしているふうに、後ろをチラチラ見ながら、小声でそんなことをいう。つまり、こういうときだけ、さもお客さま目線の、お客さまに寄り添った提案をしている営業マンとなるわけだ。もちろん、これでも納得しないお客さまもいるが、これでなんとかなっちゃうお客さまも実際多い。しかし、この住宅営業マンの苦しまぎれの説明には数々の落とし穴が存在する。

住宅営業マンが「規格住宅でもいろいろ選べる」とはいっても、その選択肢は明らかに少ない。

自由設計の場合、キッチンやユニットバス、外壁の色や材質を10種類から選べるなら、規格住宅は2種類からしか選べなかったり、キッチンのワークトップ（天板）も人造大理石からステンレスになってしまったり、屋根も瓦屋根からスレート屋根へ、サッシもペアガラスから単板ガラスへ、玄関収納もイマイチ安っぽい感じ……と細かいところを数えたらキリがないくらい違うのが現実だ。

もちろんウソはいけないので、仕様の違いは打ち合わせのたびに「小出し」に説明していく。

お客さまも「仕様決め」などで当初の展示場仕様とは大きく異なっていることに薄々気づいてはくるものだが、実際、物件完成後の引き渡しや引き渡し前の完工検査でお客さまが新築物件に足を踏み入れたとき、「あれっ！ こんなんだったっけ？」とキツネに化かされたような感じでポカンとされることも多い。しかし、お客さまもこの内容で「契約」を結んでいる以上、何もいえない。

ただ腐っても「新築」。当初のイメージとは異なるとはいえ、お客さまというのは、「家を持った」ことに満足してくれるものなのだ。

〈「高気密住宅」なのに「ヤスデの死骸」が数十匹も発生…!? ローコスト住宅メーカーの営業担当が実際に行っていた“スペックの低さ”をごまかす“手口”〉へ続く

（屋敷 康蔵／Webオリジナル（外部転載））