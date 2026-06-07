モデルでタレントの藤田ニコル（28）が8日、自身のインスタグラムを更新し、第1子のお宮参りに行ってきたことを報告した。

5月1日に第1子出産を報告して以来の投稿で「久しぶりの投稿になってしまいました」と書き始め「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました」とつづり、着物姿で我が子を抱く写真などを投稿した。

また「娘はお家を出てから帰ってくるまで、ずっと夢の中でした 笑 慌ただしく過ぎていった新生児期。毎日必死だったけれど、振り返るともう終わってしまったことが少し寂しくもあります。。日に日に成長していく娘との毎日は、かけがえのない幸せな時間です」と続けた。

また、「最近は少しずつおでかけにも挑戦していて、親子で新しい景色を楽しみながら、ゆっくり外の世界にも慣れていけたらいいなと思っています」と近況も報告した。

藤田は俳優の稲葉友と2023年8月に結婚、5月1日に第1子出産を報告している。

フォロワーからは「ママ顔のにこるんも素敵」「可愛い」「素敵なお母さんやな」「ママの顔も加わって、ニコるんますます可愛い」「すっかりママの顔になってる」などの声が寄せられていた。