タレント若槻千夏（41）指原莉乃（33）が6日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。指原がプロデュースする≠ME（ノットイコールミー）のメンバー、櫻井もも（22）に励まされたエピソードを語った。

櫻井は若槻とTBS系「ラヴィット!」で共演しており、若槻は「ももきゅん大好き。ももきゅんは、めちゃくちゃ話しかけてくれるの」と櫻井のトークスキルを褒めていた。

指原は「私も、ももに励まされたことがあって、リリースイベントで曲を初解禁するときにリリースイベントがあって。商業施設の中だったから音響は良くなかったっぽいんですよ。あんまり上手に歌えてなかったみたいで、もも大丈夫かな？って思って。コメント欄で書かれて傷ついてたりしたら嫌だなって思ったんで。『リリイベ音響大丈夫だった？』みたいな感じで送ったら、（櫻井が）『えっと、たしかにヘタだって書かれてました』って。やっぱり、そういうこと書かれて傷ついてるんだ、きっと…って思ったら、（櫻井が）『でも私はそうは思いません』って（返信がきた）。すごい！強い！よかった強くて！って。それがすごいメンバーが落ち込んでたら私もちょっと落ち込んじゃうじゃないですか。あ、この子すごい！って」と厳しい声にも屈しないメンタルに救われたことを語った。

若槻は「向いてるよね。アイドルにももちろんだけど、芸能界に向いてるよね」と共感した。

指原は「『私はそうは思いません』って、あばれる君？『僕はそうは思いません』みたいな」と芸人のフレーズを思い出して笑っていた。

若槻は「すごいわ。ももきゅんは強いわ。たくましい」と反応した。