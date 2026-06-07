お笑いコンビ、ラパルフェの都留拓也（31）、尾身智志（31）が6日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。先輩芸人から痛烈なひとことを食らった。

豆鉄砲の東健太郎（32）から「仲悪い」と暴露されて先週の放送が終了。今回の放送では「仲が悪い」暴露について深掘りした。

春とヒコーキの土岡哲朗（34）は「コンビの間で、ギャラでもめてて」と暴露した。

さんまは「ギャラは一緒やろ？半分半分やろ？」と聞くと、都留は「いや、そうだったんですけど、最近変えまして…」と答えた。

土岡は「ギャラの配分が7（都留）対3（尾身）なんです」と暴露した。

都留は「そうです。2人で今日とかも一緒に出た時に、今日は5対5なんですけど」と明かした。

屋敷は「どういうとき7になるの」と聞くと、都留は「賞金が出る大会とかはネタを僕が書いてライブでもばーってやってるのでその分多くもらうという意味で7対3」と答えた。

さんまは「それはアカンわお前」と反応し、ずんの飯尾和樹は「6対4だろせめて」と反応した。

さんまは「今日はこっち（尾身）あげてくれよ大活躍やからな。嶋佐のモノマネでやな」と語り、ニューヨークの嶋佐和也（40）は、先週自身のモノマネで活躍した尾身について「今日は逆でいいんじゃない？」と提案した。

都留が「今日は5対5です」と答えると、ウエストランドの井口浩之は「お前思うほどできてねえぞ」と痛烈なひとことで指摘し、スタジオを笑わせた。

さんまは「何が？」と笑うと、井口は「7とかもらうほどできてないじゃないですか。尾身の方が活躍したんだから」と語った。