昭和58年6月、東京・練馬区で起きた一家5人惨殺事件。追い詰められた犯人は被害者に対し、前代未聞の凶行へと手を染める。犯人が「骨まで粉々にしてやりたい」と抱いた憎悪の凄まじさはどれほどのものだったのか……。（全3回の第3回）

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凶行の一部始終

昭和58年6月27日。練馬区大泉学園町のAさん（45）方の勝手口に、犯人のZ（48）が現れたのは午後2時45分ごろだった。妻のB子さん（41）は台所で応対した。Zは「ここの土地や建物は私のものだ。いつになったら立ち退くのか」と凄む。そして、家を明け渡さないことへの恨み言を言い続けた。

「主人がいないのでわかりません」と言うB子さんの後を追い、Zは家の中に上がり込んだ。リビングには三女（6）と次男（1歳8か月）もいる。Zは手にしたバッグから金づちを取り出し、B子さんの頭に振り下ろした。悲鳴を上げて逃げるのも構わず、何度も振り下ろす。

遺体を次々と…（写真はイメージ）

B子さんの様子を見て驚いた長男が泣きながら側に近づくと、ZはためらうことなくB子さんにすがりつく長男の頭や首を包丁で切りつけた。さらに次女の首を絞める。三人の遺体を風呂場に運ぶと、包丁で衣類を切り裂き、浴槽に放り込んだ。

「ママ、ただいま」

午後4時ごろ、二女が帰宅した。ここでZは気づいた。もう一人、長女（10）がいたはず……。だが、Zが最初に二女に言ったのは「この家がいま、どういう状態になっているのか知っている？」だった。二女が「知らない」と答えると、「お姉ちゃんはどこへ行った？」。二女から「林間学校で、29日に帰ってくる」と聞き出すと、彼女の首を絞め、殺害。同じように風呂場に遺体を運んだ。

午後9時半ごろ、Aさんが帰宅した。リビングのソファにZが座って待っていた。驚きと恐怖で立ちすくむAさんに、Zはこう言った。

「家を早く明け渡せ」

「弁護士に相談しないと……」

その後、30分ほど、Zは立ち退かないことへの不満を、Aさんにぶちまけた。そして、声を荒らげながら立ち上がったZを見て、慌てて身構えたAさんの腹に、かつて習得したボクシングの心得で、強烈なパンチを叩きこむ。前かがみになったAさんに、Zはマサカリを振り下ろした。

犯行の発覚

午後10時を過ぎていた。五人もの命を奪ったZはしばし、リビングのソファに腰かけ、遺体の処理方法を考えた。万が一、明日の夜までにすべての処理ができない場合は、あらかじめ杉並区内に借りていたアジトのマンションに運び込み、そこで処理を続行。遺体を富士の樹海に遺棄する予定だった。

大胆にもZはその場で仮眠を取り、翌28日午前4時ごろに起きると、風呂場に行って遺体の解体作業を始めた。乗ってきた車のトランクから電動肉挽き機やノコギリ、ビニール袋などを持ち込みAさんの首をノコギリで切断、

〈次に骨すき包丁で胴体から手足を切り離そうとした。（略）さらに左足首、左ひざを切断した。同じ要領で、右手、右足も切り離した。次は、骨すき包丁で腹をさき、内臓を取り出した。この内臓を電動肉挽き機でミンチ状にし、ごみ袋にいれ、一部をトイレに流した〉（「週刊新潮」2004年9月2日号）

そして遺体の一部をビニール袋に入れて玄関に移動させた。明るくなっても作業は続いた。この間、隣人の訪問を受けたが「昨夜のうちに夜逃げしたんだよ」と言って追い返している。そしてB子さんの遺体に取り掛かった。前夜から何も食べす、わずかな仮眠と休憩をとっただけで、ひたすら遺体の解体を行うZだったが、昼過ぎに石神井警察署の警察官がやってきて、犯行が明らかになった（連載第1回）。

〈鑑識や一課の刑事たちは文字通り、泥まみれになって裏付け捜査を行っていた。被害者らの血を洗い流したという（Zの）供述を確認するため、下水を採取し、血液反応を調べたのである〉（同）

また、身辺捜査で、犯行当日、自宅を出ていくときはスーツ姿だったのに、現場では紺のジャージ上下だったことを追及すると、杉並区に借りたアジトの存在を自供した。捜査の指揮を執った、第44代警視庁捜査第一課長・田宮榮一氏の証言。

〈「（Zが）自分から決して話さなかったことがある。まず第一に、奴は内臓をミンチにするための機械を実はもう1台、購入していた。使用中に故障した時のことを考え、予備を用意していたんです。（略）遺体は車で富士の樹海に運び、遺棄するつもりだった。その際、もし天候が悪ければ、一時的に（杉並区内の）アジトに隠匿するなど、不測の事態に備えていたのです。（略）奴の誤算は、遺体の解体にこれだけ時間がかかると思わなかったことです」〉（同）

逮捕当日のZはジャムトーストの夕食をたいらげ、「先に休ませていただきます」といって11時に就寝、いびきをかいてよく眠った。翌6月29日の夜は米飯、おでん、肉だんごの夕食をきれいに平らげ、夜9時にいびきをかきながら就寝、そして送検された6月30日は朝6時に起床し、マーガリンと食パン4切れ、お湯の朝食をきれいに平らげたという。

「残忍の一語に尽きる」

昭和60年12月20日、東京地裁刑事第15部はZに対し、求刑通りに死刑判決を下した。

「一つの家庭が、そっくり消失させられるという甚大な被害を生んだ犯行は、残忍の一語に尽き、社会的影響も重大」

傍聴席にはただ一人難を逃れ、12歳になった長女がいた。判決言い渡しの瞬間も、法廷を出た後も、表情は変わらず、報道陣の問いに答えることはなかった。Zは「犯行時は心神喪失あるいは心神耗弱状態にあった」として控訴、上告したが、平成8年11月14日、最高裁第一小法廷はZの上告を棄却、死刑が確定した。

この時、23歳になっていた長女の姿は法廷にはなかったが、

〈すでに結婚、1歳5カ月になる娘がいる。1審判決を法廷で傍聴し、この日も「最後の法廷だから」と傍聴を望んでいたが、育児に追われ。来られなかった〉（毎日新聞 1996年11月15日付）

平成13年12月27日、Zは東京拘置所で死刑を執行された。

【第1回は「「まるで人間の漬け物じゃないか…」伝説の捜査1課長が絶句した昭和58年「練馬一家5人惨殺」 事件現場の“バスタブ”で捜査員が目撃した地獄絵図」】

デイリー新潮編集部