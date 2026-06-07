『鬼滅の刃』るかっぷに「宇髄天元 元音柱ver.」が登場
メガハウスは、『鬼滅の刃』より「るかっぷ 鬼滅の刃 宇髄天元 元音柱ver.【限定座布団付き】」(4,510円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。
2026年11月発送予定「るかっぷ 鬼滅の刃 宇髄天元 元音柱ver.【限定座布団付き】」(4,510円)
るかっぷシリーズに『鬼滅の刃』より待望の「宇髄天元」が元音柱ver.の姿で登場。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
“限定オリジナルミニ座布団”が付属しているのは、プレミアムバンダイ、ジャンプキャラクターズストア、アニプレックスオンライン限定となっている。
(c)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
2026年11月発送予定「るかっぷ 鬼滅の刃 宇髄天元 元音柱ver.【限定座布団付き】」(4,510円)
るかっぷシリーズに『鬼滅の刃』より待望の「宇髄天元」が元音柱ver.の姿で登場。
“限定オリジナルミニ座布団”が付属しているのは、プレミアムバンダイ、ジャンプキャラクターズストア、アニプレックスオンライン限定となっている。
(c)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable