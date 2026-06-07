「うれしすぎた」… USJ内でついに映画上映開始 『ジョーズ』大迫力上映 『ジュラシック』『E.T.』『BTTF』など予定【上映スケジュール一覧】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）で初となる映画鑑賞イベント『シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜』が、5日から始まった。初日は、名作『ジョーズ』が屋外スクリーンで上映された。
【写真多数】USJでついに実現！映画上映の様子
『シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜』は、USJの開業25周年記念プログラムの一環として6月の毎週末に期間限定で開催。ニューヨーク・エリアのグラマシーパークで、世界的大ヒット映画全10作品が上映される。
『ジョーズ』は、ユニバーサル・ピクチャーズとスティーヴン・スピルバーグ監督による不朽の名作で、USJのアトラクションとしても人気を誇っている。USJならではの大迫力の野外上映が実現。 ゲストは、レジャーシートを敷いてカートフードやドリンクを手にピクニックのようにくつろぎ、思い思いの時間を楽しんだ。また、上映後には会場から拍手が起きた。
■ゲストの声
・映画館では見ることができないリアルな反応（お子様が驚いて立ち上がって移動したり）を、みんなでこの場所で見られたことがうれしすぎた。ユニバーサルの映画を、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで見ることを期待していて、きょうその夢がかなって最高だった！（大阪府在住／女性グループ）
・屋外で映画を見たことがなかったので、自分の好きなユニバーサル・スタジオ・ジャパンでついに体験することができて、とてもうれしかった！他の日も体験できるように、パークに来るスケジュールを組みました！（大阪府在住／ご家族）
・みんなで空の下で一緒に映画を見ることができて、これは新しいパークの楽しみ方だと思った。これぞユニバーサル！次にパークの『ジョーズ』に乗ったら、もっと怖く感じそう。（大阪府在住／女性グループ）
・映画に出てきたいろんな物を見たとき、つい「あれだ！」と、パークのアトラクションにあったことを思い出しました。他にも映画にあるシーンなどを探しにいきたいと思った！（京都府在住／家族）
・パークに来た時は映画が好きということを少し忘れていたが、パークで実際に映画を見る機会があって、あらためてユニバーサル・スタジオ・ジャパンの魅力を感じた。アトラクションと映画の場面がリンクして、よりアトラクションを楽しめると思った！（山口県在住／女性グループ）
■『シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜』概要
開催期間：2026年6月5日（金）〜6月28日（日）の週末10日間、限定日開催
開始時刻：17:30、18:00、18:30のいずれか ※日により異なる
※1日1作品、1回上映
※上映作品は日本語吹替え版
開催場所：ニューヨーク・エリア グラマシーパーク（屋外開催）
参加方法：入退場自由（観覧無料）
※悪天候やシステム障害などにより、中止となる場合あり
※運営内容、上映のタイトルは予告なく変更する場合あり
上映作品 一覧
6月5日（金）17:30『ジョーズ』
6月6日（土）18:30『ウィキッド ふたりの魔女』
6月7日（日）18:30『ジュラシック・パーク』
6月13日（土）18:30『ブルース・ブラザース』
6月14日（日）18:00『バックドラフト』
6月19日（金）18:00『ウォーターワールド』
6月21日（日）18:00『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
6月26日（金）17:30『E.T.』
6月27日（土）18:30『ジュラシック・ワールド』
6月28日（日）18:30『ミニオンズ』
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.
(C) Nintendo
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. PPROVAL NO. EJ5100201
(C) Walter Lantz Productions LLC
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
JAWS TM & (C) 2026 Universal Studios
WATERWORLD TM & (C) 2026 Universal Studios
SING TM & (C) 2026 Universal Studios
TM & (C) Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
CG: (R) & (C) Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
(C) Universal Studios. All Rights Reserved. (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
東宝東和
Universal elements and all related indicia TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.
【写真多数】USJでついに実現！映画上映の様子
『シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜』は、USJの開業25周年記念プログラムの一環として6月の毎週末に期間限定で開催。ニューヨーク・エリアのグラマシーパークで、世界的大ヒット映画全10作品が上映される。
■ゲストの声
・映画館では見ることができないリアルな反応（お子様が驚いて立ち上がって移動したり）を、みんなでこの場所で見られたことがうれしすぎた。ユニバーサルの映画を、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで見ることを期待していて、きょうその夢がかなって最高だった！（大阪府在住／女性グループ）
・屋外で映画を見たことがなかったので、自分の好きなユニバーサル・スタジオ・ジャパンでついに体験することができて、とてもうれしかった！他の日も体験できるように、パークに来るスケジュールを組みました！（大阪府在住／ご家族）
・みんなで空の下で一緒に映画を見ることができて、これは新しいパークの楽しみ方だと思った。これぞユニバーサル！次にパークの『ジョーズ』に乗ったら、もっと怖く感じそう。（大阪府在住／女性グループ）
・映画に出てきたいろんな物を見たとき、つい「あれだ！」と、パークのアトラクションにあったことを思い出しました。他にも映画にあるシーンなどを探しにいきたいと思った！（京都府在住／家族）
・パークに来た時は映画が好きということを少し忘れていたが、パークで実際に映画を見る機会があって、あらためてユニバーサル・スタジオ・ジャパンの魅力を感じた。アトラクションと映画の場面がリンクして、よりアトラクションを楽しめると思った！（山口県在住／女性グループ）
■『シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜』概要
開催期間：2026年6月5日（金）〜6月28日（日）の週末10日間、限定日開催
開始時刻：17:30、18:00、18:30のいずれか ※日により異なる
※1日1作品、1回上映
※上映作品は日本語吹替え版
開催場所：ニューヨーク・エリア グラマシーパーク（屋外開催）
参加方法：入退場自由（観覧無料）
※悪天候やシステム障害などにより、中止となる場合あり
※運営内容、上映のタイトルは予告なく変更する場合あり
上映作品 一覧
6月5日（金）17:30『ジョーズ』
6月6日（土）18:30『ウィキッド ふたりの魔女』
6月7日（日）18:30『ジュラシック・パーク』
6月13日（土）18:30『ブルース・ブラザース』
6月14日（日）18:00『バックドラフト』
6月19日（金）18:00『ウォーターワールド』
6月21日（日）18:00『バック・トゥ・ザ・フューチャー』
6月26日（金）17:30『E.T.』
6月27日（土）18:30『ジュラシック・ワールド』
6月28日（日）18:30『ミニオンズ』
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.
(C) Nintendo
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. PPROVAL NO. EJ5100201
(C) Walter Lantz Productions LLC
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
JAWS TM & (C) 2026 Universal Studios
WATERWORLD TM & (C) 2026 Universal Studios
SING TM & (C) 2026 Universal Studios
TM & (C) Universal Studios and U-Drive Joint Venture.
(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
CG: (R) & (C) Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.
(C) Universal Studios. All Rights Reserved. (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
東宝東和
Universal elements and all related indicia TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.