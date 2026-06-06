¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãSATANIC CARNIVAL 2026¡äMaki¡¢·¯¤Ø¤Î²Î¤ò°ä¤¹³Ð¸ç¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¶Ê¤â¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¶Ê¤â¡¢Á´Éô²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
3¿Í¤ØÇò¿§¤ÎºÙÄ¹¤¤¥é¥¤¥È¤¬Ãí¤°¡£²ÂÂç¡ÊG, Cho¡Ë¤¬¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤È¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£HELL STAGE¤Ë¤É¤è¤á¤¤¬Áö¤ë¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ãSATANIC CARNIVAL¡ä¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Maki¤¬¡¢º£¾¬¤Î¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÖRINNE¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¹¢¤Î±ü¤Ç¸ÉÆÈ¤ò²¡¤·¹¤²¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ô¥¢¥Ë¥Ã¥·¥â¤ÎÒì¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ¶Á¡ÊB, Vo¡Ë¤¬°ìµ¤¤Ë¥È¡¼¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ã¤Á¡ÊDr, Cho¡Ë¤ÎÁ´ÂÎ½Å¤ò¾è¤Ã¤±¤¿ÞÕ¿È¤Î°ìÈ¯¤¬¹ì¤ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£3¿Í¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤Î¹æË¤¤Ç2¥Ó¡¼¥È¤¬Áö¤ê½Ð¤¹¡£¶õ¤Ø¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹»³ËÜ¤ÎÉ÷»Ñ¤Ï¡¢¡Ò¤Þ¤À¸«¤¨¤Ê¤¤ »þÂå¤Ø¤È °ú¤ÃÄ¥¤ë¤è ·¯¤Î¼ê¤ò¡Ó¤Î1¹Ô¤È¸Æ±þ¤·¡¢¡Ö¶¦¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ø¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦Í¶¤¤¤ØÊÑ¤ï¤ê¡¢¡Ö»þÂå¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò²¶¤é¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤Ê¤ó¤Æ³Ð¸ç¤Ø°Ü¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»³ËÜ¤Ï´öÅÙ¤«¡Ö»ÑÀª¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤òÒì¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢3¿Í¤¬¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤ÇÆÏ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿Maki¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤¬¼¡¤Î»þÂå¤Î¡¢¤¤¤ä¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤ë²»³Ú½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤³¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ëÉ½ÌÀ¤òÏ¯Á³¤ÈÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿1¶Ê¤¬¡¢¡Ö¡ãSATANIC CARNIVAL¡ä¤ÈPIZZA OF DEATH¤Ë°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤ÈÊû¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡×¤ØÏ¢¤Ê¤Ã¤¿¡ÖBIRTHDAY¡×¤Ç¤¢¤ë¡£2025Ç¯12·î¤Ë¥É¥í¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢»³ËÜ¤Î¥Ý¥ê¡¼¥×¤ËÈ¼¤¦³èÆ°µÙ»ßÌÀ¤±¤Î°ìÈ¯ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢´¹¸À¤¹¤ì¤Ð¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦»³ËÜ¶Á¤È¤·¤Æ¤ÎºÆÃÂ¤ò¹ð¤²¤ë³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º£¡¢¡ÒËÍÃ£¤ÎÁ´¤Æ¤ò»Ä¤¹¤À¤í¤¦¡Ó¤È¤¤¤¦1¥é¥¤¥ó¤Ï²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤Î·è¿´¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ò¤À¤±¤É¼ê¤ò¿¤Ð¤¹ ·¯¤ËÆÏ¤¯ÍÍ¤Ë¡Ó¤Î1Àá¤Ï¡¢Àè¹ï¤Î¡ÖRINNE¡×¤È1ËÜ¤ÎÀþ¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÀÖ¤¤»å¤Ï¡¢À¸»à¤ÎÂç¤¤ÊÎØ¤Ã¤«¤ÎÃæ¤Ç²¿¤ò°ä¤»¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ì¿Âê¤ÈÉÔ²ÄÊ¬¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¡Ö¼ÐÍÛ¡×¤Î¸å¤ËÂ³¤¤¤¿¡Ösea you letter¡×¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ÀÍÕ¤òÂç³¤¤ØÎ®¤·¡¢¤É¤³¤«¤Ç½Ð²ñ¤¤¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¸µ¤ØÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÇÂ¸Ê¬¤ËÅÀÉÁ¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÆ´ØÝ¤Ø¡×¤«¤éÆÍÆþ¤·¤¿¸åÈ¾Àï¤Ï¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤Ë¼¡¤°¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤Ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ò¶î¤±²ó¤ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¥É¥¥É¥¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À2¥Ó¡¼¥È¤ä¡¢¤³¤Ó¤êÃå¤¤¤ÆÎ¥¤ì¤Ê¤¤¾ÇÁç¤äµõ¤·¤µ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿8¥Ó¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¿»×¤¤¤¬¡¢·¯¤ËÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÏÃ¤À¡£¡Ö¥·¥â¥Ä¥¡×¤ÎµðÂç¤Ê¡Ö¥ï¥ó¥Ä¡¼¡ª¡×¤â¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥é¥¹¥È¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡ÖLucky¡×¤Î¸ªÁÈ¤ß¤¬¹¤¬¤ë¸÷·Ê¤â¡¢Maki¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬¡ãSATANIC CARNIVAL¡ä¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úº¸¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥ÖËÁÆ¬¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¶Ê¤â¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¶Ê¤â¡¢Á´Éô²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È³«¸ý°ìÈÖ¤ËÒö¤¨¤¿ÌóÂ«¤òÀ¿¤Î¤â¤Î¤È¤·¤¿Ç®±é¤Ï¡¢Ä¹¤¤ËÅÏ¤ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¿ÀèÃ£¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ÕµÁ¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
Ê¸¡ý²£ËÙ¤Ä¤Ð¤µ
»£±Æ¡ý¥¹¥º¥¡¡¥³¥¦¥Ø¥¤
¢¡BARKSÆâ¡ãSATANIC CARNIVAL 2026¡äÆÃ½¸
◾️¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ÊHELL STAGE¡Ë
1.RINNE
2.¥¹¥È¥ì¥ó¥¸
3.BIRTHDAY
4.¼ÐÍÛ
5.sea you letter
6.Æ´ØÝ¤Ø
7.¥·¥â¥Ä¥
8.Lucky
¡¡
¢£¡ãSATANIC CARNIVAL ¡Ç26¡ä
6·î6Æü(ÅÚ)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì1-3¥Û¡¼¥ë
6·î7Æü(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì1-3¥Û¡¼¥ë
¢þÊªÈÎ / FOOD AREA¡§open9:00
¢þ¥é¥¤¥Ö´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¡§open10:00¡Ãstart11:00 ¢¨Í½Äê
¢§6·î6Æü(ÅÚ)½Ð±é¼Ô
10-FEET / ¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ó¥Ç¥ì¥é / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON¡Çs PARTY / MONGOL800 / ¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó / »³Íò / [OA] ¥«¥é¥¤¥É¥¹¥³¡¼¥×
¢§6·î7Æü(Æü)½Ð±é¼Ô
04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / ²ÖÎä¤¨¡£ / HIKAGE / Knosis / ¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE¡Çll SLEEP / SiM / »ÍÀ±µå / THE FOREVER YOUNG / ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8
¡¡
´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¢¡BARKSÆâ¡ãSATANIC CARNIVAL 2026¡äÆÃ½¸
¢¡¡ãSATANIC CARNIVAL¡ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡PIZZA OF DEATH ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È