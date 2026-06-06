【尊すぎる】寝坊した父ちゃんと再会した柴犬、尻尾を振って大喜びする姿に感動の声
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YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「【絆に涙】寝坊して15分ぶりに柴犬と再会したら想像の100倍可愛かった」を公開しました。寝坊して遅れて散歩に合流した父ちゃんと、愛犬の柴犬まめたろうの感動的な再会の瞬間を収めています。
朝6時、母ちゃんと散歩に出掛けたまめたろう。そこへ、寝坊した父ちゃんが母ちゃんの車に乗って追いかけてきました。通り過ぎた車に気づいたまめたろうは、一旦は急いで後を追うものの、撮影トラブルで立ち止まる間にすっかり落ち着いてしまいます。父ちゃんが待つ駐車場へ向かう途中でも、脇道にそれてマイペースにおしっこを済ませるなど、もはや父ちゃんが来ていることを覚えているか怪しい様子に。
実は3ヶ月前にも、寝坊して車で追いかけた父ちゃんを完全にスルーしてしまったという悲しいトラウマがありました。果たして今回は喜んでくれるのか、緊張の再会の瞬間が訪れます。
まめたろうが駐車場に近づき父ちゃんの姿を確認すると、一直線に走り出して大喜び！3ヶ月前とは打って変わって、尻尾を振りながら嬉しそうに父ちゃんについて回ります。その大歓迎ぶりに、「マジ、さっき起きた」と15分前に目覚めたばかりの父ちゃんも「来てよかった」と感激し、思わずキスをしてしまうほど。
その後は3人そろってボール遊びやおやつタイムを満喫。大好きな家族との散歩に、まめたろうにとっても最高に嬉しい朝のひとときとなったようです。
朝6時、母ちゃんと散歩に出掛けたまめたろう。そこへ、寝坊した父ちゃんが母ちゃんの車に乗って追いかけてきました。通り過ぎた車に気づいたまめたろうは、一旦は急いで後を追うものの、撮影トラブルで立ち止まる間にすっかり落ち着いてしまいます。父ちゃんが待つ駐車場へ向かう途中でも、脇道にそれてマイペースにおしっこを済ませるなど、もはや父ちゃんが来ていることを覚えているか怪しい様子に。
実は3ヶ月前にも、寝坊して車で追いかけた父ちゃんを完全にスルーしてしまったという悲しいトラウマがありました。果たして今回は喜んでくれるのか、緊張の再会の瞬間が訪れます。
まめたろうが駐車場に近づき父ちゃんの姿を確認すると、一直線に走り出して大喜び！3ヶ月前とは打って変わって、尻尾を振りながら嬉しそうに父ちゃんについて回ります。その大歓迎ぶりに、「マジ、さっき起きた」と15分前に目覚めたばかりの父ちゃんも「来てよかった」と感激し、思わずキスをしてしまうほど。
その後は3人そろってボール遊びやおやつタイムを満喫。大好きな家族との散歩に、まめたろうにとっても最高に嬉しい朝のひとときとなったようです。
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