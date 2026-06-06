6月10日（水）に大井競馬場で行われる東京ダービー（Jpn1）の出走予定馬が下記の通り発表された。

●第72回東京ダービー（Jpn1）

施行日：6月10日（水）

施行場：大井競馬場

距離：2000m

出走資格：サラブレッド系 3歳牡牝 選定馬

1着賞金：1億円

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ダート三冠第2戦

●JRA所属馬

シルバーレシオ（牡3・栗東・野中賢二）岩田望来

フィンガー（牡3・美浦・田中博康）戸崎圭太

リアライズグリント（牡3・栗東・矢作芳人）坂井瑠星

ロックターミガン（牡3・栗東・石坂公一）西村淳也

●地方所属馬

エンドレスソロウ（牡3・大井・坂井英光）石川倭

ゴッドフェンサー（牡3・兵庫・盛本信春）吉村智洋

コンヨバンコク（牡3・船橋・齊藤敏）岡村健司

サンラザール（牡3・大井・藤田輝信）矢野貴之

シーテープ（牡3・大井・佐野謙二）本田正重

デンテブリランテ（牡3・大井・阪本一栄）藤田凌

フォースメン（牡3・岩手・菅原勲）笹川翼

ミルトイブニング（牡3・兵庫・保利良平）廣瀬航

モエレサワンミヤギ（牡3・船橋・森泰斗）本橋孝太

モコパンチ（牡3・船橋・矢野義幸）秋元耕成

ロウリュ（牡3・大井・森下淳平）吉原寛人

ロードルーチェ（牡3・大井・鈴木啓之）藤本現暉