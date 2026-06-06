【東京ダービー】二冠かかるフィンガーなどJRA馬は4頭
6月10日（水）に大井競馬場で行われる東京ダービー（Jpn1）の出走予定馬が下記の通り発表された。
●第72回東京ダービー（Jpn1）
施行日：6月10日（水）
施行場：大井競馬場
距離：2000m
出走資格：サラブレッド系 3歳牡牝 選定馬
1着賞金：1億円
【羽田盃】戸崎圭太騎乗フィンガーが逃げ切りV…ダート三冠初戦を制すダート三冠第2戦
●JRA所属馬
シルバーレシオ（牡3・栗東・野中賢二）岩田望来
フィンガー（牡3・美浦・田中博康）戸崎圭太
リアライズグリント（牡3・栗東・矢作芳人）坂井瑠星
ロックターミガン（牡3・栗東・石坂公一）西村淳也
●地方所属馬
エンドレスソロウ（牡3・大井・坂井英光）石川倭
ゴッドフェンサー（牡3・兵庫・盛本信春）吉村智洋
コンヨバンコク（牡3・船橋・齊藤敏）岡村健司
サンラザール（牡3・大井・藤田輝信）矢野貴之
シーテープ（牡3・大井・佐野謙二）本田正重
デンテブリランテ（牡3・大井・阪本一栄）藤田凌
フォースメン（牡3・岩手・菅原勲）笹川翼
ミルトイブニング（牡3・兵庫・保利良平）廣瀬航
モエレサワンミヤギ（牡3・船橋・森泰斗）本橋孝太
モコパンチ（牡3・船橋・矢野義幸）秋元耕成
ロウリュ（牡3・大井・森下淳平）吉原寛人
ロードルーチェ（牡3・大井・鈴木啓之）藤本現暉