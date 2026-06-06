＜SATANIC CARNIVAL 2026＞初日、SATAN STAGEを幕開けるのはヤバイTシャツ屋さんだ。「さあ、みんな。どんな1日にしたい？ どんなサタニックにしたい？ むちゃくちゃしたいよな!?」というこやまたくや（G, Vo）の煽りでまず投下したのは、「ヤバみ」。もりもりもと（Dr, Cho）の屈強なビートに乗って、ありぼぼ（B, Vo）はメッセ内に躍動的な低音を響かせる。冒頭から大きなコールや手拍子が起こって観客の一体感はばっちりだが、「おいおい、もっとこい」「声が小さーい！」とこやまはステージからゲキを飛ばす。挨拶もそこそこに、ここからは怒涛だ。

「朝イチからみんなを疲れさせに来ました」とこやまが宣言すると、「Universal Serial Bus」から「Blooming the Tank-top」へとBPMをぐんぐんと上げていく。「Blooming the Tank-top」では、このスピード感でよくぞ早口な歌を噛まずにいけるものだなと感心している間に、骨太なグルーヴを会場に走らせる3人のアンサンブルに飲み込まれて、すっかり踊らされている観客。1番手からここまで飛ばして大丈夫か、という盛り上がりだ。

2026年にメジャーデビュー10周年を迎え、ツアーや三重・志摩スペイン村での＜Tank-top Festival 2026＞開催、（今さらながらの）TikTokとInstagram開設など、アニバーサリー企画が盛りだくさんのヤバT。6rhアルバム『Magical Tank-top Parade』のリリースもアナウンスされたが、ここではそのアルバムから「アルゴリズムの犬」が披露された。イントロのギターリフから既に大きなコールが巻き起こり、ありぼぼのキュートなセリフパートに歓声が飛ぶ。シニカルな毒っけがふんだんの歌詞と、キャッチーだがただでは聴かせないひねりのあるサウンドがポップな最高のライブチューンだ。メロディックを基調にしたフレンドリーさを保ちながら、どこまでも横道に逸れて我が道を作ってきた10年。1ミリも慢心しない新曲に、ここからの道のりもまた楽しみになる。

「みんなの体力を奪っていきたいんですよ。今から反復横跳びしたいと思います」というこやまに、ありぼぼともりもとが「何で」とツッコミながらも、みちみちに詰まったフロアの観客に一斉に反復横跳びやジャンプをさせた「すこ。」。ライブ後半には、残り曲数をカウントダウンしながら「もっと疲れろー！」と披露した「無線LANばり便利」など、お馴染みの曲で観客の歌のボリュームを大きくしていく。

そんなSATAN STAGEのラストに据えたのは、「かわE」だ。こやまはマイクスタンドをグイッと下げて、ステージに正座しながらのギタープレイを見せ、頭を床にくっつけんばかりの無茶な体勢で歌う。ラスサビ前にはたっぷりと溜めつつ、フロアを眺め「こんなにたくさんセキュリティさんいるのに、そんなもん？」と観客を挑発。そして、フルスロットルのパワーで観客を飛ばしていった。ここで大団円ではあったが、「残り1分20秒、おまけ！」と沸騰するフロアに「Universal Serial Bus」を叩き込んで、SATAN STAGEの幕をド派手に開けた。

文◎吉羽さおり

撮影◎西槇太一

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◾️セットリスト 1.ヤバみ

2.Universal Serial Bus

3.Blooming the Tank-top

4.アルゴリズムの犬

5ハッピーウエディング前ソング

6.すこ。

7.Tank-top Festival 2019

8.NO MONEY DANCE

9.無線LANばり便利

10.かわE

11.Universal Serial Bus

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

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◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト