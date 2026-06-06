2026年もパンク／ラウドロック／ハードコアの祭典＜SATANIC CARNIVAL 2026＞が6月6日・7日に渡って2デイズ開催される。ただし、今回は千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールが大規模改修のため、1〜3ホールへと場所を変更。その初日トップバッターを務めたのは、「EVIL STAGE」に立ったカライドスコープだ。10-FEET、G-FREAK FACTORY、ヤバイTシャツ屋さんらが籍を置く「BADASS」に所属し、“京都発ツインボーカルはちゃめちゃロックバンド”の異名を取る気鋭の新人である。

10時30分、おとちゃん（B, Vo）、ニイナ（G, Vo）、はんぎょ（Dr, Cho）のメンバー3人がステージに登場。「忘れられない日にしようか？」とおとちゃんが呼びかけ、「ずっきゅん♡」で演奏スタート。スカのリズムも相まり、初っ端から大勢の観客をスカダンスに導く。その熱気に満足することなく、「こんなものじゃないでしょ？」と煽りまくり、ミドルテンポの「テキーラ」を投下。芯の太いサウンドで幕張メッセを揺さぶり、ちょっぴり切ないメロディで観客の心を奪い去る。

「はい！ 調子どうですか？」とおとちゃんが挨拶し、「ぎっちりですね！ 夢のサタニック、日本代表のPIZZA OF DEATHに呼ばれて嬉しい！」とニイナは喜びを爆発させ、次は「summer★」をプレイ。一気にクラウドサーフの嵐が吹き荒れ、「EVIL STAGE」は灼熱モードに突入だ。

「発情しているんじゃないですか？ こっちはもうぐちゃぐちょです！」とおとちゃんは告げ、「O.M.G」に入ると、観客はタガが外れたように踊りまくる。ツインボーカルの掛け合いやハーモニーもコンビネーション抜群で、手が付けられないパーティー空間を作り上げた。バンドを始めて5年、夢の舞台に立つことができて感懐深いと零すおとちゃん。その後にアカペラで伸びやかなハイトーンを響かせ、「LOVE ME MORE」へ。すると、観客同士が肩を組み、巨大なサークルがフロアに出来上がる。朝イチからこれ以上ないピースフルな景色を作り上げ、間髪入れずに「WAYA★WAYA」、「テルミー」とアッパーな曲調を畳みかけてフロアは大爆発。初日の切り込み隊長としての役割を果たすと同時に、カライドスコープが放つ限界突破のライブ力に圧倒されるばかりであった。

文◎荒金良介

撮影◎岸田哲平

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◾️セットリスト 1.ずっきゅん♡

2.テキーラ

3.summer☆

4.O.M.G

5.LOVE ME MORE

6.WAYA★WAYA

7.テルミー

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト