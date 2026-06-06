女優観月ありさ（49）が6日、歌手和田アキ子（76）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）にスペシャルゲストとして生出演。2015年に結婚した夫の青山光司氏が、以前社長を務めていた建築関連会社の権利ををすでに売却したと明かし、今の職業について「『趣味人』です」と語った。

和田と会うのは約5年ぶりという観月。この日の放送では、観月のデビューのきっかけやその後の歌手や女優としての活躍ぶり、さらに酒豪であることなどが話題になった。「家飲み」に話が及んだ際、和田が青山氏の話題に触れ「私は（自宅に）旦那がいても家で飲むのが好きで、旦那はそんなときは自分は寝室に入っちゃうわけ。ありさのところの旦那は平気なの？」と質問。これに観月は「大丈夫ですね。先に寝ていますよ」とし、自身も家で飲むことがあると明かした。また、和田が観月の出演に合わせて事前に用意された資料に触れた際、観月の自宅にも言及。「すごいの。『観月ありさミュージアム』がご自宅に。すごいじゃん」と興奮気味にリスナーに説明。観月は「ミュージアムってほどでもないでしょ」と謙遜したが、和田は「いやいや。すごいおしゃれなスペースに、赤を基調にした展示スペースがあって…これが自宅にあるんでしょ？」と、驚きながら口にした。

観月は、「ラッキーカラーが赤なので赤い棚にしてもらって」とした上で、「独身時代に持っていたものなど、今まで保管しているものがいろいろあるじゃないですか。思い入れもあるし、捨てるわけにはいかない。それを保管している部屋です」と説明。和田が、その部屋にさまざまな写真も飾ってあると触れた際、「ご主人は…今は何でも調べたら分かるけど、建設に関わるお仕事をされていて…」と、プロフィルを紹介。すると観月は「それはもう、売っちゃったんでね、権利を」と青山氏が会社の権利を売却したことを明かした。その上で、「もう（今は）趣味人。趣味人です」と述べた。

青山氏とも面識があるとみられる和田から「車が好きでね。（青山氏は）趣味でこのミュージアムをつくられたの？」と問われた観月は、「そうですね。これが彼の趣味なんでしょうね」と、笑いながら口にしていた。