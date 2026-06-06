なにわ男子・高橋恭平、大橋和也の金髪メッシュ継承 自称“知的男子”アピール「クイズ番組に僕が必要になってきた」【山口くんはワルくない】
【モデルプレス＝2026/06/06】なにわ男子の高橋恭平が6日、都内で行われた映画『山口くんはワルくない』公開記念舞台挨拶に、女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、俳優の岩瀬洋志、守屋健太郎監督とともに登壇。最近ガチになっていることを聞かれ、自身の髪色について語った。
【写真】高橋恭平の新ヘアスタイル
恭平は「最近で言いますと、僕は髪色ですかね。最近変えたばっかなんで、このメッシュに」と切り出し、「ちょっと前まではメンバーがメッシュだったんで、それで僕がそれを引き継ごうかなということで、メッシュにしました」と舞台で金髪メッシュだった大橋和也のヘアスタイルを引き継いだことを告白した。
さらに美容室でのエピソードも披露。「美容院の方に『ちょっとでいいです。ちょっとだけ抜いて金髪メッシュにしてくれたらいいですよ』って言ったんですけど、僕、寝ちゃってて。2回ぐらいブリーチかまされて、結構今チリチリなんですよ」と笑いを誘った。ひかるからは「でも、このメッシュいい感じですよね！？」とフォローが入り、会場から拍手を浴びると、恭平は「誰が朝イチから髪の毛情報聞きたいねん、って感じですよね」と笑った。
また、自身にキャッチフレーズを付けるなら何かという質問では、「僕はやっぱり知的男子ですかね」と回答。「この山口くんのギャップ男子もそうですし、いろんなギャップがあるなと思ったんですけど、一番僕がなりたい、最近なってきたと思うのは、知的男子なのかなと」と理由を明かした。
続けて「最近ネプリーグとかもあるじゃないですか。僕も最近ネプリーグ出ましたし、すっごい呼ばれるんですよ。ということはクイズ番組に僕が必要になってきたんじゃないかなって」と自信たっぷりに語る場面も。
岩瀬から「ネプリーグは知的枠で呼ばれているんですか？」と問われると、「たぶん俺、知的枠やと思うで」と答えつつ、「でもね、メンバーの中で誰もその…群を抜けたやついないから。バスーン！行くやつはいないから」となにわ男子に知的なメンバーがいない事情をぶっちゃけ。一方で「常識問題とか本当に意味分からなくて。USJとかの問題でも意味分からなかったですし」と振り返り、会場を笑わせていた。
本作は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ×関西弁男子の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテだが実はピュアで優しい主人公の山口くんを恭平、山口くんと急接近するヒロインをひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバルとなる石崎を岩瀬が演じている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】高橋恭平の新ヘアスタイル
◆高橋恭平、大橋和也の金髪メッシュ継承 自称“知的男子”アピール
恭平は「最近で言いますと、僕は髪色ですかね。最近変えたばっかなんで、このメッシュに」と切り出し、「ちょっと前まではメンバーがメッシュだったんで、それで僕がそれを引き継ごうかなということで、メッシュにしました」と舞台で金髪メッシュだった大橋和也のヘアスタイルを引き継いだことを告白した。
また、自身にキャッチフレーズを付けるなら何かという質問では、「僕はやっぱり知的男子ですかね」と回答。「この山口くんのギャップ男子もそうですし、いろんなギャップがあるなと思ったんですけど、一番僕がなりたい、最近なってきたと思うのは、知的男子なのかなと」と理由を明かした。
続けて「最近ネプリーグとかもあるじゃないですか。僕も最近ネプリーグ出ましたし、すっごい呼ばれるんですよ。ということはクイズ番組に僕が必要になってきたんじゃないかなって」と自信たっぷりに語る場面も。
岩瀬から「ネプリーグは知的枠で呼ばれているんですか？」と問われると、「たぶん俺、知的枠やと思うで」と答えつつ、「でもね、メンバーの中で誰もその…群を抜けたやついないから。バスーン！行くやつはいないから」となにわ男子に知的なメンバーがいない事情をぶっちゃけ。一方で「常識問題とか本当に意味分からなくて。USJとかの問題でも意味分からなかったですし」と振り返り、会場を笑わせていた。
◆高橋恭平主演「山口くんはワルくない」
本作は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ×関西弁男子の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテだが実はピュアで優しい主人公の山口くんを恭平、山口くんと急接近するヒロインをひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバルとなる石崎を岩瀬が演じている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】