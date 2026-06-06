◇インターリーグ ドジャース−エンゼルス（2026年6月5日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、本拠でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席まで連続三振に倒れた。

初回の第1打席は相手先発・デトマーズに空振り三振に打ち取られた。3回2死の第2打席はフルカウントからの6球目、高めスライダーを見送り、四球で出塁したかに思われたが、相手バッテリーがABSチャレンジを要求。判定はストライクに変わり、見逃し三振に倒れ、大谷は苦笑いしながらベンチに戻った。

先発の佐々木朗希は3回までエンゼルス打線を無安打に封じている。

この日の球審は女性のジェン・パウォル氏（49）が務めた。同氏は昨年8月9日（同10日）、ダブルヘッダーだったブレーブス―マーリンズ戦でMLB史上初となる女性審判としてデビュー。第1試合で一塁塁審、第2試合では三塁塁審、翌10日（同11日）の試合で、球審を担当した。16年からマイナーで審判を務め、2023年に34年ぶりに3Aで女性として審判を務め、翌24年にはオープン戦もさばいた。

大谷は前日4日（同5日）のダイヤモンドバックス戦は投打同時出場した翌日とあり、完全休養となった。二刀流で出場した3日（同4日）の同戦は投げては6回2安打無失点で6勝目、打っては3安打2四球でチームの勝利に貢献した。