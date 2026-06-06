ロシアのプーチン大統領は５日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が公開書簡で提案した直接協議について「現時点では意味を見いだせない」と述べ、拒否する考えを明らかにした。

露軍に対しては攻撃続行を指示した。

露西部サンクトペテルブルクで開催した国際経済フォーラムの全体会合の質疑応答で語った。プーチン氏は５日朝に公開書簡に目を通したという。

７３歳のプーチン氏は、書簡で自身の高齢を指摘されたことについて「私より年上の政治家はいる。重要なのは年齢ではなく能力だ」と反論。書簡には「無礼な内容がある」と批判し、ゼレンスキー氏の狙いが会談を不可能にすることではないかとの見方も示した。首脳会談の前に、まずは実務レベルの交渉で和平案をまとめる必要があるとする従来の主張を繰り返した。

一方、ゼレンスキー氏は５日夜のビデオ演説で、プーチン氏が会談を拒んだことに触れ、「残念ながらロシアは再び戦争を選んだ。彼（プーチン氏）は戦争を終わらせたくないだけだ」と非難した。その上で「ロシアへのさらなる圧力が必要だ」と訴え、対露制裁の強化を各国に呼びかけた。