パンがない朝の救世主！余った食材がサッと「大満足の朝食」に変わるワザ

餃子の皮や生クリームなど、使いかけている食材の活用に困ったことはありませんか？実は、冷蔵庫に眠りがちなあの食材が、ひと手間加えるだけでおいしい軽食に大変身するんです。



今回は、料理好きのクックパッドアンバサダーの方に、自宅で手軽に作れる意外な組み合わせの軽食レシピを教えてもらいました。朝食にもおやつにもぴったりなレシピ、ぜひ試してみてくださいね！

▼餃子の皮でくるくる！「ハムチーズブリトー」

薄力粉で生地を作る必要なし！餃子の皮にハムとチーズをのせてくるくる巻くだけ。フライパンで焼けば外はカリッ、中はとろりとした食感に。忙しい日もパパッと完成します。

▼余った生クリームが主役！「米粉ワッフル」で特別な朝ごはん

余った生クリームを加えるだけで、いつもの朝ごはんがぐっと豊かになります。米粉を使ったグルテンフリーの生地は順番に混ぜて焼くだけ。コクのあるリッチな味わいに思わず笑顔がこぼれます。

▼余りごはんがごちそうに！「ベーコンエッグガレット」

余りごはんをフライパンに広げて焼き、目玉焼きとベーコンをのせたフランスの家庭料理「ガレット」風レシピ。カリカリに焼けたごはんの食感が絶品で、ボリューム満点の朝食が完成します。





余った食材が、あっという間においしい一品に早変わり。どれも手軽に作れるので、明日の朝さっそく試してみてくださいね。

今回のレシピを教えてくださったのは、クックパッドアンバサダーのみなさんです。ほかにもおいしいレシピをたくさん投稿されていますので、ぜひ参考にしてみてください。

レシピを教えてくれたアンバサダーのキッチンはこちら







