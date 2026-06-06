『ONE PIECE』ゆらコレシリーズ第3弾！ゴール・D・ロジャーの海賊船などがラインナップ
メガハウスは、『ONE PIECE』より「ゆらコレシリーズ ワンピース グランドラインコレクションセットVol.3」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。
2026年11月発送予定「ゆらコレシリーズ ワンピース グランドラインコレクションセットVol.3」(9,900円)
2010年より始動のコレクションアイテム「ゆらコレシリーズ」の受け継がれる意志、バージョンアップした新たな仕様にて再出航。"ゆらゆらしちゃう"かわいい手のひらサイズのマスコットとして立体化された。
第三弾には、ゴール・D・ロジャーの海賊船をはじめ、モンキー・D・ガープの軍艦、モンキー・D・ルフィのサニー号（CH.0 Ver.）、ポートガス・D・エースの海賊船、麦わら大船団 2番船船長バルトロメオの海賊船をラインナップ。
セット限定特典として、パッケージのまま飾れるウィンドウパッケージの特別仕様となっている。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
2026年11月発送予定「ゆらコレシリーズ ワンピース グランドラインコレクションセットVol.3」(9,900円)
第三弾には、ゴール・D・ロジャーの海賊船をはじめ、モンキー・D・ガープの軍艦、モンキー・D・ルフィのサニー号（CH.0 Ver.）、ポートガス・D・エースの海賊船、麦わら大船団 2番船船長バルトロメオの海賊船をラインナップ。
セット限定特典として、パッケージのまま飾れるウィンドウパッケージの特別仕様となっている。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション