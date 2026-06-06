皆さん、大阪の「福島」と聞いて何を思い浮かべますか？ 美味しいグルメ激戦区？ それともお洒落なカフェ？ いえいえ、実はABCテレビの本社がある街でもあるんです！

「テレビ局って用事がないと入りづらい…」と思っているそこのあなた。もったいない！ 私たちPR部（番組宣伝部）が仕掛けた、思わず写真を撮りたくなるような“推し番組”の宣伝物が、社屋の周りや館内にはあふれているんです。

今回は、福島散策が10倍楽しくなる「ABCテレビ社屋の隠れた見どころ」を、PR部員ならではの“ここだけの話”を交えてご紹介します！

① 通称「北西角」！特大ショーウィンドウの秘密

まずは社屋の北西の角へ向かってください。ここには、その時期に局が最も推している番組がドカンと掲載される巨大なショーウィンドウがあります。

【ここだけの秘密】

実はここのポスター、何枚か重ねて貼られているんです。貼り換えのタイミングになると、昨年秋に掲載されて、一旦長期掲載は終了した『探偵！ナイトスクープ』のポスターがちょうど2枚目の位置貼られており、定期的にひょっこり顔を出します（笑）。見られたらラッキーかも？

② 大迫力の正面玄関！エビシーグッズも買えちゃいます

一歩、正面玄関に足を踏み入れると、そこは圧巻のエンタメ空間！？（身内なのに言っていいのか！？）

巨大吊り下げポスター＆壁面ビジュアル： 天井から吊り下がる巨大ポスターや、壁一面に並ぶ『おはよう朝日です』などの特大番組ポスターは迫力満点です。

エビシーがお出迎え： 館内には等身大のエビシー像がお待ちかね。キッズスペースも完備しています。

隠れたショップ機能： 実はあまり知られていないのですが、ここでエビシーのオフィシャルグッズを購入することもできるんですよ！※交通系電子マネーはご利用頂けません。

見ればいろんな発見が！「スタジオセット模型」：さらに奥に進むとABCのあんな番組やこんな番組のスタジオセットの模型が！ 「こんなところにこんなセットがあったのか！？」「これいつも見てるあの背景か！」など社員であっても見れば見るほど次から次へと新情報が飛び込んでくる必見モノです！これを見ればいつもの番組も違った角度で楽しめるかも！？

③ 【番外編】ロケの聖地！？映える「大階段」

最後はPR部の管轄ではないのですが……どうしても教えたいイチオシスポットが、あの有名な「大階段」です！

バラエティ番組などのオープニングロケで、よく出演者さんが立っているのを見かけませんか？ ここで出演者になりきってポーズを決めれば、最高に“映える”写真が撮れますよ。

【ここだけの秘密・その２】

実は、現在掲出中の『新婚さんいらっしゃい！』55周年記念ポスターの背景。あれ、スタジオではなく、まさにこの「大階段」で撮影されたものなんです！

いかがでしたか？

ABCテレビの社屋は、一歩近づくだけでテレビの裏側やワクワク感を肌で感じられるエンタメスポットなんです。

美味しいランチやディナーのついでに、ぜひ大阪・福島、そしてABCテレビへ遊びに来てくださいね！宣伝部員一同、こだわりのポスターたちとお待ちしております！

▼執筆者プロフィール

PR部員・30代男性。昼休みにちょくちょく社屋周りを散歩することがある。川もあって、芝もあって、カフェもあって、気分転換にはかなりいいスポットだと思っている。退勤後においしいお店に寄るのも楽しみの一つで・・・ぜひ皆さんにも福島に来て欲しー！