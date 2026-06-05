日経225先物：5日正午＝810円安、6万6530円
5日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比810円安の6万6530円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万6661.47円に対しては131.47円安。出来高は2万7510枚となっている。
TOPIX先物期近は3952ポイントと前日比6.5ポイント高、現物終値比2.44ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66530 -810 27510
日経225mini 66540 -805 481922
TOPIX先物 3952 +6.5 27260
JPX日経400先物 35795 -15 2096
グロース指数先物 757 +22 4247
東証REIT指数先物 1754 -0.5 323
株探ニュース
TOPIX先物期近は3952ポイントと前日比6.5ポイント高、現物終値比2.44ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66530 -810 27510
日経225mini 66540 -805 481922
TOPIX先物 3952 +6.5 27260
JPX日経400先物 35795 -15 2096
グロース指数先物 757 +22 4247
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