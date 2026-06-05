　5日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比810円安の6万6530円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万6661.47円に対しては131.47円安。出来高は2万7510枚となっている。

　TOPIX先物期近は3952ポイントと前日比6.5ポイント高、現物終値比2.44ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 66530　　　　　-810　　　 27510
日経225mini 　　　　　　 66540　　　　　-805　　　481922
TOPIX先物 　　　　　　　　3952　　　　　+6.5　　　 27260
JPX日経400先物　　　　　 35795　　　　　 -15　　　　2096
グロース指数先物　　　　　 757　　　　　 +22　　　　4247
東証REIT指数先物　　　　　1754　　　　　-0.5　　　　 323

株探ニュース