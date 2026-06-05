視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

松井ケムリ探偵の調査した『亡き母がくれたぬいぐるみを蘇らせて』は、大阪府の女性（３８）から。大阪に住む３８歳、一児の母である私には、昔からとても大切にしているぬいぐるみがある。その名も「うさぎのうーちゃん」。私が生まれた時、今は亡き母がプレゼントしてくれた。赤ちゃんの頃から毎日一緒に寝て、修学旅行にも、新婚旅行にも、陣痛の時も、闘病中の手術室にも、どんな時も「うーちゃん」はそばにいてくれた。そんな「うーちゃん」は年々くたびれ、見て目が変わり、今ではうさぎと判別がつかなくなってしまい、初めて見た人は驚くほどの姿になってしまった。中には「気色悪い」と言う人さえいる。この可愛さが伝わらないのが悔しい。こんなに可愛いのに…。そこで、「うさぎのうーちゃん」を元気だったあの頃の姿に蘇らせてもらえないだろうか。無理ばかりで申し訳ないが、「うーちゃん」の匂いは絶対にこのままでお願いします、というもの。

©️ABCテレビ

実際の「うーちゃん」は首が伸びきり、目や鼻の位置は歪み、内臓も透けている。彼女はアイマスクのように顔に乗せて寝ているそうだが、「怖いです。押し入れの隅っこの匂いがする」とケムリ探偵。だが、「うーちゃん」は幼い頃に亡き母が贈ってくれたぬいぐるみで、匂いが母を思い出させるようだ。そこでプロのぬいぐるみ作家が助っ人として登場。理想の「うーちゃん」像の再生に挑む。しかし、使える生地は全く足りず、新しい綿も匂いが違うため、思った以上の超難題だった…。

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

6月5日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、間寛平探偵が調査した『祖母に200万円借りている芸人の孫』、田村裕探偵の『信号待ちの間に堂島ロールは買える？』など、様々な依頼を解決した。