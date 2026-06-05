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ノルディックトラックは、家庭向けピラティス市場参入に向け初のスマートリフォーマーを発売した。

24インチ画面やオンデマンド配信機能を搭載し、「ピラティス界のペロトン」を狙っている。

急成長するピラティス需要を背景に、ホテルや家庭向けへの展開拡大も見据えている。



ノルディックトラック（NordicTrack）は、最新のローンチによって「ピラティス界のペロトン（Peloton）」をめざしている。

低価格と使いやすさを実現した買収の成果

急成長するピラティス市場という追い風

トレッドミル、エリプティカル（クロストレーナー）、ローイングマシンで知られる創業51年の家庭用フィットネス企業である同社は、初の家庭用ピラティス・リフォーマー（ピラティス専用トレーニングマシン）のローンチによって、家庭向けピラティス市場に参入する。ウルトラ1リフォーマー（Ultra 1 Reformer）は、傾けたり回転させたりできる24インチのタッチスクリーンを搭載し、ユーザーは300本のオンデマンド・ピラティスクラスをストリーミングで利用できる。さらに、従来のリフォーマーで必要とされた手動でのスプリング交換に代わるプッシュボタン式のスプリング操作機能や、キャリッジ（可動台）が動くとスプリングが見えるように開く、マシン中央部の「クローズドウェル（閉じたウェル）」も備えている。リフォーマーは5月にプレセールを開始し、出荷は6月末からはじまる。価格は5000ドル（約75万円）で、ピラティスボックスやジャンプボードといったプロップ（補助器具）を追加料金で付け加えることもできる。新しいリフォーマーはiFitアプリと連携し、ユーザーの進捗を記録する。「ピラティスをはじめるうえで、アクセスのしやすさは依然として最大の障壁のひとつであり続けている」と、ノルディックトラックの親会社であるアイフィット（iFIT）でピラティス・プロダクトマーケティングのディレクターを務めるイヴェット・マッギャフィン氏はGlossyに語った。マッギャフィン氏は経験豊富なピラティスのインストラクター兼経営者であり、夫とともに2015年にスマート・ピラティス・リフォーマー事業のリフォームRX（ReformRX）を立ち上げた。彼らの会社は2025年アイフィットに買収され、それがノルディックトラック初の業務用リフォーマーへとつながった。今回のローンチは、彼女の技術を土台に、ユーザーにとって使いやすい新機能と、より低い価格帯を実現したものだ。具体的には、ノルディックトラックの業務用モデルが1万ドル（約150万円）からであるのに対し、家庭用の新しいウルトラ1リフォーマーは5000ドル（約75万円）からとなっている。「我々は、ホスピタリティ、集合住宅、そしてもちろん家庭にシームレスに導入できる、小規模な業務用モデルを本当に作りたかった」とマッギャフィン氏は語った。同社は、近所にピラティススタジオがない人たちや、対面でのレッスンにもっと継続性を求める人たちにアピールできる余地があるとみている。「クラスに通えなかったり、（お気に入りのインストラクターの）予約が取れなかったりすれば、継続性は実現できない。（これは）本質的にそのギャップを埋めるために設計された。我々は、間に合わせの中途半端なものではなく、スタジオでの体験を本当に家庭に届けたいと考えている」と彼女は語った。ピラティスはここ数年で急速に人気を伸ばしている。クラスパス（Classpass）やマインドボディ（Mindbody）といった予約アプリの親会社であるプレイリスト（Playlist）によると、2026年第1四半期にニューヨーク市でもっとも予約されたブティックフィットネスのクラスはピラティスで、ヨガ、ストレングストレーニング、サイクリング、バーがそれに続いた。さらに、2025年にはクラスパスでユーザーの居住地以外の地域で行われた予約の33％がピラティスのクラスであり、これはホテルやリゾートといったホスピタリティ分野におけるピラティスの可能性を示唆している。新しいリフォーマーは、10名の世界トップクラスのインストラクターによる約300本のオンデマンドクラスとともにローンチされる、とマッギャフィン氏は語った。この新商品は、今後数カ月のうちに展開されるパートナーシップの足がかりでもある。「このマシンに関して、わくわくするようなパートナーシップもいくつか進行中で、今日はお話しできないが、きっと近いうちに発表できると思う」とマッギャフィン氏は語った。ノルディックトラックは1975年にミネソタ州で、世界初のクロスカントリースキーマシンとともに創業した。1998年にアイフィットに買収された。ユタ州に拠点を置くアイフィットは、フィットネス企業のプロフォーム（ProForm）やフリーモーション（Freemotion）なども保有している。新しい消費者向けリフォーマーは5月19日にローンチされ、アイフィットにとって記録的な売上を達成した、とマッギャフィン氏はGlossyに語った。「アイフィットにとってもっとも成功したローンチのひとつだった。我々はこれについて非常に興奮している」と彼女は語った。なお、プレイリストによると、「ピラティス」は2025年に同社のアプリ上で2700万回以上検索され、クラスパスでは1500万件以上のピラティスの予約が行われた。［原文： iFit and NordicTrack bet on connected pilates with $10k reformer Lexy Lebsack（翻訳、編集：藏西隆介）