◇交流戦 阪神2―4西武（2026年6月4日 甲子園）

節目の記録に到達しても、トレードマークの笑顔は見られなかった。阪神・西勇は4回3失点（自責2）で降板。史上61人目となる通算1500奪三振に到達したが、白星で飾ることはできなかった。

「月日がかかりましたけど、クリアできて良かった」

2回2死一塁で平良をカーブで見逃し三振に斬り、王手をかけた。3回先頭のカナリオから見逃し三振を奪って、通算1500奪三振に到達。だが、序盤から球数を要したため、今季最短となる4回で降板となり「いいリズムも持ってくることはできなかった」と悔やんだ。西武戦はこれで3勝12敗となった。

打たせて取るスタイルを確立したからこそ、今がある。オリックス時代に先発ローテーションを任されて4年目の14年。1年間投げ続ける中で、ひとつの答えにたどり着いた。

「球数を少なくすれば、野球を長くできる」

三振を取っていくスタイルは華やかでファンを魅了する。だが、一方で球数を要する。そこで、体の負担を軽減するために三振への執着を捨てた。18年目となった今季まで肩肘の大きな故障はゼロ。移動中も電気治療を欠かさないなど、体のケアを入念に行ってきた成果だ。

「到達したのは遅かったかもしれない。でも、継続してきたからこそ到達できた」

自らのスタイルを貫いた先に金字塔が待っていた。 （山手 あかり）

《プロ野球61人目》○…西勇（神）が西武戦の3回にカナリオから見逃し三振を奪い、通算1500奪三振を達成した。プロ野球61人目。初奪三振はオリックス時代の09年9月25日のロッテ戦で西岡から。