敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。序盤から制球難に苦しみ、2回には、メジャー通算361本塁打の強打者アレナドに対してボールがすっぽ抜けて顔面付近にいく場面も。その際に敵コーチが浮かべた表情を敵地実況席が伝えている。

大谷は初回、コントロールに苦しみながらも、三者凡退に抑えた。続く2回、先頭のアレナドに対する2球目の97.5マイル（約157キロ）のストレートは、頭部付近へすっぽ抜け。仰け反ったアレナドはそのままバッターボックスから後ずさり、倒れ込んだ。あわや死球かというボールに場内からは大ブーイングが起きた。ダイヤモンドバックスのベンチコーチのジェフ・バニスターも首を振りながら、苦虫を噛み潰したような表情を見せていた。

ダイヤモンドバックス地元局「ダイヤモンドバックス.TV」の実況、スティーブ・ベルティオーム氏は「気をつけろ！」と絶叫。「オオタニはここまで効果的な投球を見せていますが、制球難も続いている。前回のコロラド戦では四球が重なり、死球もありました」と伝えた。

解説のボブ・ブレンリー氏は「これは変化球ではなく、フォーシームが滑ったようだ。アレナドは驚異的な反応を見せ、バットを落としながら投球を避けた」と続けると、中継カメラは、バニスターコーチの表情をアップに。ベルティオーム氏は、「ジェフ・バニスター、あなたの考えは？ あれは記憶に留めておきましょう」と、大谷の投球に恨み節を述べていた。



（THE ANSWER編集部）