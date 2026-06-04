出川哲朗、コンプラ厳しくなったテレビ業界の現状暴露へ「熱いって言わないでくださいって…」
お笑いタレントの出川哲朗とQuizKnockの伊沢拓司がMCを務める特別番組『出川・伊沢のニッポンYABAデータ』が読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで6月4日午後10時から放送される。
【番組カット】日本のヤバイ!!にびっくり恐れる出川哲朗＆伊沢拓司
日本の「ヤバい！」現状をさまざまなデータからひもとき、番組独自の深堀調査でその本質に迫る同番組。きょう4日放送回のテーマは「若者の恋愛離れがヤバいよ!?」「過剰コンプラ社会がヤバいよ!?」。パネラーには、ホラン千秋、森田哲矢（さらば青春の光）、森香澄、石田健が登場する。なんとなく日々進んでいるように感じる「若者の恋愛離れ」「過剰コンプラ社会」。「ヤバい!!ヤバい!!」と叫ばれてはいるが、一体どれほどヤバいのか。
「過剰コンプラ社会がヤバいよ!?」では、『年々増える〇〇ハラが、いまや50種類以上』『部下への指導をためらった事がある上司は80％』など、息苦しさを感じるほどの過剰コンプラ社会を反映したYABAデータが。また「ゾス！」が合言葉で、時代に反し上司が部下を徹底的に指導する企業にも潜入し、コンプライアンスのあり方について考える。長年テレビ番組で活躍する出川は、コンプライアンスが厳しくなったテレビ業界での驚きの現状も大暴露。熱いのに熱いって言わない（!?）嘘のような本当の過剰コンプラなテレビ制作現場の現状とは。「プロデューサーの〇〇次第！」と言い切る出川の持論とは。
【コメント】
――感想を教えてください
伊沢：コンプライアンス系に関しては、メディアで議論するのが難しいテーマだなと思っていました。
コンプライアンスを気にしなきゃいけない場でコンプライアンスの話をするということだったんですが、結構ゲストの方々が攻めてくれたおかげで、すごく本質的な議論ができたなと思います。
出川：僕はコンプライアンスの回は全局のプロデューサーに見てほしい。
伊沢：めっちゃいい話してました。
出川：チャンネル合わせてほしいですね。森田が途中で話してたじゃないですか、熱いって言わないでくださいって、そういう人本当にいるんですよ。
伊沢：本当にいるんですね。
出川：そういう謎の演出をする番組も本当にあるんで、各局のプロデューサーに見てほしいですね。
【番組カット】日本のヤバイ!!にびっくり恐れる出川哲朗＆伊沢拓司
日本の「ヤバい！」現状をさまざまなデータからひもとき、番組独自の深堀調査でその本質に迫る同番組。きょう4日放送回のテーマは「若者の恋愛離れがヤバいよ!?」「過剰コンプラ社会がヤバいよ!?」。パネラーには、ホラン千秋、森田哲矢（さらば青春の光）、森香澄、石田健が登場する。なんとなく日々進んでいるように感じる「若者の恋愛離れ」「過剰コンプラ社会」。「ヤバい!!ヤバい!!」と叫ばれてはいるが、一体どれほどヤバいのか。
【コメント】
――感想を教えてください
伊沢：コンプライアンス系に関しては、メディアで議論するのが難しいテーマだなと思っていました。
コンプライアンスを気にしなきゃいけない場でコンプライアンスの話をするということだったんですが、結構ゲストの方々が攻めてくれたおかげで、すごく本質的な議論ができたなと思います。
出川：僕はコンプライアンスの回は全局のプロデューサーに見てほしい。
伊沢：めっちゃいい話してました。
出川：チャンネル合わせてほしいですね。森田が途中で話してたじゃないですか、熱いって言わないでくださいって、そういう人本当にいるんですよ。
伊沢：本当にいるんですね。
出川：そういう謎の演出をする番組も本当にあるんで、各局のプロデューサーに見てほしいですね。