イリュージョニストのプリンセス天功（年齢非公表）が、キュートな最新姿を見せた。

お笑い芸人のチャンス大城が４日までに自身のインスタグラムを更新し、同日に都内で行われた「やついフェス２０２６」（２０、２１日開催、東京・渋谷区のＳｐｏｔｉｆｙ Ｏ―ＥＡＳＴなど）の記者会見のオフショットを披露。お笑いや音楽、アイドルなどジャンルを超えた総勢２５０組が出演し、計１０会場でパフォーマンスするイベントで、この日の会見には大城とプリンセス天功のほかにもＣＥＮＴ（セントチヒロ・チッチ）らが参加した。

大城は「プリンセス天功さんと２回目の再会」とつづり、２人で記念撮影。「憶えててもらえて光栄です！！！『あなた！芸人で一番面白い！』と言われました」とうれしそう。「オカンに自慢するぞ！！！」と興奮が止まらなかった。

プリンセス天功はイエローの衣装で、トレードマークの濃いめのメイクも健在。ネット上では、若々しいビジュアルに関心する声が寄せられており、「あんなに付けまつ毛付けてるのに、肌たるんでないし、シワもないし、スタイルもいい。すごい。何をどうやって保ってるんだろ？」「ずっと可愛いし綺麗」「アイメイクが物凄いな。メイクの技術力はまじで芸術級。衝撃近影」などの声が寄せられている。