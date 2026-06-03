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関西大学初等部が2026年3月に公開した『生成AI 利活用ガイドブック 学校と家庭で、安心して使うために』が、X上の紹介投稿などをきっかけに教育関係者の間で注目を集めている。



同資料は、児童・保護者・教職員に向けた全13ページのガイドブック。小学生に生成AIをどう教えるかについて、学校での扱い、家庭でのルール、宿題や提出物の評価まで、実務的な目安を整理している。



特徴的なのは、「生成AIを使わせるか、禁止するか」という二択にしていない点だ。ガイドブックでは、学校では児童が生成AIに直接入力して操作することは行わないとする一方、先生が用意した生成AIの出力を教材として扱い、確かめ方や考え方を学ぶ方針を示している。



家庭での利用は各家庭の判断としつつ、保護者と一緒に使うこと、宿題はまず自分で取り組むこと、AIの答えをうのみにしないこと、個人情報や写真を入力しないことなどを基本ルールとして挙げている。



また、学年別の目安も示されている。1・2年生は基本的に使わないか、使う場合も保護者と短時間。3・4年生は調べ学習の入口や言い換えなどに限定。5・6年生は自分の考えを中心に、必要な場面で材料として活用する、という段階的な整理だ。



宿題や提出物の評価については、生成AIを使ったかどうかだけで判断するのではなく、「考えた過程」「根拠」「自分の言葉で説明できるか」を重視するとしている。生成AIを使った場合は、どの場面で使ったかを短く書くことも推奨しているが、書いたから減点という扱いではない。



文部科学省も、初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドラインを公表しており、学校現場でAIをどう扱うかは継続的なテーマになっている。



生成AIが調べものだけでなく、相談や学習支援の道具として子どもたちの生活に近づく中、関西大学初等部のガイドブックは、小学校段階で「AIとの距離感」をどう設計するかを考えるうえで、学校や家庭、学習塾にとって参考になる事例といえそうだ。