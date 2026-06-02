台風６号は２日夜にかけて、奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みです。３日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近するおそれがあります。九州南部と四国地方では２日は、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

【写真を見る】【台風情報】台風6号（チャンミー）3日にかけて西日本・東日本へ 関東甲信・東海・近畿で予想降水量300ミリ超 今後の進路予想【2日～5日の雨風シミュレーション】

土砂災害などに厳重警戒

台風６号は、２日午前１０時には屋久島の西南西にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルです。

台風は、進路を次第に東よりに変えながら、２日夜にかけて奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みです。

３日には本州の南岸を東北東へ進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近するおそれがあります。

また、前線が九州、四国を通って日本の南にのびており、台風の北東側を東進する見込みです。台風本体と前線の影響で、断続的に猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、西日本と東日本太平洋側や東北太平洋側の南から南東に開けた山沿いを中心に、総降水量が多くなる見込みです。

西日本では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に厳重に警戒し、暴風に警戒してください。

＜雨の予想＞（多い所）

３日正午までの予想２４時間降水量

関東甲信 ３００ミリ

東海地方 ３５０ミリ

近畿地方 ３５０ミリ

四国地方 ２５０ミリ

九州北部 ２００ミリ

九州南部 １８０ミリ

４日正午までの２４時間降水量

関東甲信 １５０ミリ

東北地方 １００ミリ

＜防災事項＞

奄美地方では２日は、西日本太平洋側では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、暴風に警戒し、うねりを伴う高波に厳重に警戒してください。沖縄地方では２日は、うねりを伴う高波に警戒してください。東北太平洋側では３日から４日にかけて、暴風やうねりを伴った高波に警戒してください。

西日本では２日から３日にかけて、東日本では３日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東北太平洋側では３日から４日にかけて注意・警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

九州北部地方では２日は、海岸や河口付近の低地での高潮による浸水や冠水に注意・警戒してください。

＜風の予想＞

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東海地方 ２０メートル（３０メートル）

近畿地方 ２５メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ２５メートル（３５メートル）

九州北部 ２３メートル（３５メートル）

九州南部 ２５メートル（３５メートル）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東海地方 ２５メートル（３５メートル）

近畿地方 ２５メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ２５メートル（３５メートル）

東北地方 ２０メートル（３０メートル）

関東甲信 ２５メートル（３５メートル）

＜波の予想＞

２日に予想される波の高さ

東海地方 ５メートル うねりを伴う

近畿地方 ６メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部 ６メートル うねりを伴う

九州南部 ９メートル うねりを伴う

沖縄地方 ６メートル うねりを伴う

３日に予想される波の高さ

東海地方 ８メートル うねりを伴う

近畿地方 ８メートル うねりを伴う

四国地方 ８メートル うねりを伴う

九州北部 ５メートル うねりを伴う

九州南部 ５メートル うねりを伴う

東北地方 ６メートル うねりを伴う

関東甲信 ９メートル うねりを伴う