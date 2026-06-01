年齢や暮らしの変化に合わせて家事との向き合い方を見直し、快適になった事例を紹介します。3人の子どもを育てる、クリンネスト1級のせのお愛さん（40代）のケースです。夫が単身赴任中のため、ワンオペで家事をすることも多いせのおさんが実践する、家事の負担を減らす工夫について語ります。

「ちゃんとやらなきゃ」に縛られていた

子どもが小さい頃は、「家事も育児もちゃんとやらなきゃ」と思っていました。部屋はきれいに保ちたいし、洗濯物もためたくない。なんでもきちんとこなそうとして、気づけば自分で自分を追い込んでいたように思います。

【写真】見直してラクになったトイレ掃除

でも、子どもが3人に増え、仕事も始めると、全部を完璧にこなすのは難しくなりました。がんばるほど余裕がなくなり、イライラしてしまうことも。そんな経験から、「ちゃんと」より「無理なく続けられること」の方が大事だと考えるようになりました。

現在は、以下で紹介する3つを意識して家事を行っています。

見直し1：完璧を目指さなくてもOK

以前は毎日掃除機をかけないと落ち着きませんでした。でも現在は、「今日はフローリングワイパーだけ」「気になるところだけ掃除機をかける」など、無理をしないスタイルに変わりました。

もちろん、散らかる日もあります。でも、毎日100点を目指すのをやめたことで、気持ちがかなりラクになりました。ここ数年は、「がんばりすぎない方が、暮らしはうまく回る」と感じています。

見直し2：時間がなくてもできる「ついで掃除」に

結婚当初、掃除は週末や年末に時間を取ってやっていました。でも、子育て中はなかなかまとまった時間が取れないし、汚れがたまると落とすのも大変。

そこで始めたのが「ついで掃除」です。トイレに行ったついでに床や便座をサッとふく、階段をのぼりながらハンディワイパーでホコリを取るなど、“わざわざ時間をつくらない掃除”に変えました。

小さなことですが、ため込まないだけで掃除はぐんとラクになります。こまめにやることで、大掃除も手放せました。

見直し3：「自分に合う」家事の方法にシフト

「洗濯は朝」「布団は外干し」「トイレにはブラシとマットが必要」。そんな“当たり前”も手放しました。今は、朝の洗濯をやめて10年以上、布団や洗濯物の外干しをやめて5年以上になります。

“当たり前”に合わせるより、自分がラクに続けられる方法を選ぶことが、今の私には合っていると感じています。年齢や暮らしが変われば、家事との向き合い方も変わってもいいのかもしれません。