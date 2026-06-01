中国が「長征2号丁」ロケットを打ち上げ 衛星インターネット技術試験衛星を軌道投入
CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年5月31日、西昌衛星発射センターから「長征2号丁」ロケットを打ち上げ、衛星インターネット技術試験衛星を所定の軌道へ投入することに成功しました。
打ち上げに関する情報は以下の通りです。
打ち上げ情報：長征2号丁（衛星インターネット技術試験衛星）
・ロケット：長征2号丁（Long March 2D）
・打ち上げ日時：日本時間 2026年5月31日 3時07分
・発射場：西昌衛星発射センター（中国）
・ペイロード：衛星インターネット技術試験衛星
CASCによると、今回打ち上げられた衛星インターネット技術試験衛星は、スマートフォンと衛星のブロードバンド直接接続（携帯ブロードバンド直結衛星）や、地上と宇宙のネットワーク融合といった技術の試験・検証を主な目的としています。
長征2号丁とは
今回使用された長征2号丁は、CASC傘下の上海航天技術研究院（八院）が開発を取りまとめた常温液体推進剤の2段式ロケットです。さまざまな軌道要求に応じた単機・複数機の打ち上げ能力を備えており、太陽同期軌道（高度700km）への打ち上げ能力は1.3トンです。今回のミッションでは、点式スタック分離機構と直径4.2mのフェアリングが採用されました。
今回の打ち上げは、長征シリーズロケットにとって通算646回目の打ち上げとなりました。
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文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部
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