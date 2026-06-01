映画ランキング：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』V2、新作は『箱の中の羊』など3作品
最新の全国映画動員ランキング（5月29日〜31日の3日間集計、興行通信社調べ）は、前週1位で初登場した『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が週末3日間で動員24万3000人、興行収入4億2500万円をあげ、2週連続の1位となった。累計成績は動員89万人、興収15億円を超えている。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
2位、3位、4位も前週と同じ並びとなり、2位の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が週末3日間で動員15万1000人、興収2億500万円を記録。累計成績は動員518万人、興収71億円を突破した。
3位の『プラダを着た悪魔２』は週末3日間で動員14万9000人、興収2億3700万円。累計成績は動員が300万人、興収が45億円に迫っている。
4位の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は週末3日間で動員14万4000人、興収2億2000万円。累計成績は動員865万人、興収127億円を超えた。
5位には、是枝裕和監督が綾瀬はるかと大悟（千鳥）主演で、亡くなった息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れた夫婦の物語を描いた『箱の中の羊』が初登場。ヒューマノイドの息子・翔役には、200人以上のオーディションから抜てきされた映画初出演となるくわ木里夢が扮している。
6位には、2024年に始まった劇場版アニメシリーズ3部作の完結編『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』がランクイン。大奥内で隠され続けてきた最大の秘密に迫り、大奥を根底から揺るがす最恐のモノノ怪・蛇神と主人公・薬売りが壮絶な闘いを繰り広げる。総監督は中村健治、監督は越田知明、声の出演は神谷浩史、種崎敦美（※崎＝たつさき）、入野自由、ほか。
8位には人気の韓国アクションシリーズを、内田英治監督が日本オリジナルのストーリーでユニバース化した『TOKYO BURST−犯罪都市−』が初登場。主人公の破天荒な新人刑事・相葉四郎を水上恒司が演じ、共演はユンホ（東方神起）、福士蒼汰、オム・ギジュン、ほか。
また、既存作品では7位の『SAKAMOTO DAYS』が累計成績で動員184万人、興収25億円を突破した。
■全国映画動員ランキングトップ10（5月29日〜31日）
1（1→）スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー（公開週2）
2（2→）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（6）
3（3→）プラダを着た悪魔２（5）
4（4→）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（8）
5（NEW）箱の中の羊（1）
6（NEW）劇場版モノノ怪 第三章 蛇神（1）
7（5↓）SAKAMOTO DAYS（5）
8（NEW）TOKYO BURST−犯罪都市−（1）
9（6↓）正直不動産（3）
10（10→）ひつじ探偵団（4）
※11（7↓）名無し（2）
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
2位、3位、4位も前週と同じ並びとなり、2位の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が週末3日間で動員15万1000人、興収2億500万円を記録。累計成績は動員518万人、興収71億円を突破した。
4位の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は週末3日間で動員14万4000人、興収2億2000万円。累計成績は動員865万人、興収127億円を超えた。
5位には、是枝裕和監督が綾瀬はるかと大悟（千鳥）主演で、亡くなった息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れた夫婦の物語を描いた『箱の中の羊』が初登場。ヒューマノイドの息子・翔役には、200人以上のオーディションから抜てきされた映画初出演となるくわ木里夢が扮している。
6位には、2024年に始まった劇場版アニメシリーズ3部作の完結編『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』がランクイン。大奥内で隠され続けてきた最大の秘密に迫り、大奥を根底から揺るがす最恐のモノノ怪・蛇神と主人公・薬売りが壮絶な闘いを繰り広げる。総監督は中村健治、監督は越田知明、声の出演は神谷浩史、種崎敦美（※崎＝たつさき）、入野自由、ほか。
8位には人気の韓国アクションシリーズを、内田英治監督が日本オリジナルのストーリーでユニバース化した『TOKYO BURST−犯罪都市−』が初登場。主人公の破天荒な新人刑事・相葉四郎を水上恒司が演じ、共演はユンホ（東方神起）、福士蒼汰、オム・ギジュン、ほか。
また、既存作品では7位の『SAKAMOTO DAYS』が累計成績で動員184万人、興収25億円を突破した。
■全国映画動員ランキングトップ10（5月29日〜31日）
1（1→）スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー（公開週2）
2（2→）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（6）
3（3→）プラダを着た悪魔２（5）
4（4→）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（8）
5（NEW）箱の中の羊（1）
6（NEW）劇場版モノノ怪 第三章 蛇神（1）
7（5↓）SAKAMOTO DAYS（5）
8（NEW）TOKYO BURST−犯罪都市−（1）
9（6↓）正直不動産（3）
10（10→）ひつじ探偵団（4）
※11（7↓）名無し（2）