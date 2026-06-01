テクニカルポイント ドル円 10日線サポート テクニカルポイント ドル円 10日線サポート

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160.78 エンベロープ1%上限（10日間）

160.31 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.48 現値

159.19 10日移動平均

159.13 一目均衡表・転換線

158.87 一目均衡表・雲（上限）

158.36 21日移動平均

157.88 一目均衡表・基準線

157.69 100日移動平均

157.60 エンベロープ1%下限（10日間）

156.53 一目均衡表・雲（下限）

156.41 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

155.21 200日移動平均



直近安値は159.24．その下159.19の10日線が目先のサポート。

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