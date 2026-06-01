テクニカルポイント ドル円 10日線サポート
160.78 エンベロープ1%上限（10日間）
160.31 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.48 現値
159.19 10日移動平均
159.13 一目均衡表・転換線
158.87 一目均衡表・雲（上限）
158.36 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.69 100日移動平均
157.60 エンベロープ1%下限（10日間）
156.53 一目均衡表・雲（下限）
156.41 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.21 200日移動平均
直近安値は159.24．その下159.19の10日線が目先のサポート。
160.31 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.48 現値
159.19 10日移動平均
159.13 一目均衡表・転換線
158.87 一目均衡表・雲（上限）
158.36 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.69 100日移動平均
157.60 エンベロープ1%下限（10日間）
156.53 一目均衡表・雲（下限）
156.41 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.21 200日移動平均
直近安値は159.24．その下159.19の10日線が目先のサポート。