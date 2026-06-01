160.78　エンベロープ1%上限（10日間）
160.31　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.48　現値
159.19　10日移動平均
159.13　一目均衡表・転換線
158.87　一目均衡表・雲（上限）
158.36　21日移動平均
157.88　一目均衡表・基準線
157.69　100日移動平均
157.60　エンベロープ1%下限（10日間）
156.53　一目均衡表・雲（下限）
156.41　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
155.21　200日移動平均

直近安値は159.24．その下159.19の10日線が目先のサポート。