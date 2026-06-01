「打席に立ちたくてウズウズしていることが伝わってきた」

東京六大学野球春季リーグは5月31日、最終週の慶大-早大2回戦が32年ぶりの天覧試合として行われ、早大が5-4で9回逆転サヨナラ勝ち。1勝1敗となり、伝統のカードの決着は6月1日の3回戦に持ち越された。早大を率いる“元プロ”小宮山悟監督の、人情の機微に触れる采配が勝運を引き寄せた。

慶大がこのカードで勝ち点を獲得すれば、5季ぶり41回目の優勝が決まる。もし勝ち点を落とせば、すでに全日程を終えている明大に2季連続45回目のVが転がり込む。

いずれにせよ、早大にはもはや優勝の可能性がない。それでも早大にとって慶大は、プロ野球の巨人-阪神にもなぞらえられる宿命のライバルで、早慶戦だけは“別腹”ともいわれる。ましてや、この日は天皇陛下と長女・愛子さまが観戦。東京六大学野球では1994年（平成6年）春の早慶2回戦以来32年ぶり、そして令和初の天覧試合とあって、早大ナインも奮起しないわけにはいかなかった。

一方、優勝目前の慶大は4-3とリードして迎えた9回、エースの渡辺和大投手（4年）が登板する。前日（5月30日）の1回戦に先発し7回106球（1失点）を投げたばかりだったが、“胴上げ投手”となるべく、あえてマウンドに上がった。

そこで早大・小宮山監督は、先頭打者の代打としてとっておきの“渡辺和キラー”を打席に送った。右投左打の井櫻（いざくら）悠人外野手（4年）。今季、ようやくリーグ戦デビューを果たしたばかりで、成績は3試合出場で2打数無安打。それでも、渡辺和とは香川・高松商時代の同級生で、3年生だった2022年夏の甲子園では、同年ドラフト1位で巨人入りした浅野翔吾外野手らと共に、チームをベスト8に押し上げた間柄だった。

小宮山監督は「2年前の早慶戦でも井櫻をベンチに入れ、一塁ベースコーチで起用したことがありました。左腕の渡辺和くんの視界に井櫻がチラチラ入れば、嫌がるだろうと思いましたが、実際には何の効果もありませんでした」と苦笑まじりにこう明かしつつ、「ここにきて打撃の調子が上がり、打席に立ちたくてウズウズしていることが伝わってきました。渡辺和くんも知っている人間が出てきたら意識するだろうし、嫌がるだろうと思いました」と説明。「いい形で打席を与えることができてよかった」と目を細めた。

「還暦を過ぎた監督の考えは、20歳そこそこの学生と一致しないのではないか」

こうして千載一遇のチャンスをもらった井櫻は、渡辺和の初球の変化球が真ん中付近に来たところを一閃。打球は右中間フェンスを直撃し、値千金の二塁打となった。早大はこの一打をきっかけに、高橋海翔内野手（3年）の中犠飛、5番の徳丸快晴外野手（2年）の中前適時打で逆転サヨナラ勝ちを収めたのだった。

1年の秋に早くもリーグ戦デビューを果たし、2年の秋に最優秀防御率（1.17）のタイトルを獲得した渡辺和に比べると、大学進学後の井櫻は“遅咲き”。それでも、天覧試合の早慶戦で放ったリーグ戦初安打が逆転サヨナラに結びつき、派手な花を咲かせた。

そして、もう1人。前日（5月30日）の1回戦でスタメン「1番・左翼」に抜擢され、リーグ戦初打席を衝撃的な初回先頭打者本塁打で飾っていた霜結太（しも・ゆうた）外野手（2年）は、この日も7回に代打で登場し2号ソロ。そのまま左翼の守備に入り、9回にも左前打を放つ活躍だった。

霜は日本人の両親の間に生まれたが、自身は高校まで米バージニア州で過ごし、日本語よりも英語の方が得意というほど。小宮山監督は「アメリカ生まれの霜はおそらく、早慶戦の歴史なんて知らないだろうし、そういう選手が早慶戦で起用に応えることができたのは、知らなかったからこそかなとも思います」と分析する。いずれも普段から選手1人1人の人間関係、性格を把握していなければ、成立しない起用である。

今年9月に61歳となる小宮山監督は、選手たちとはざっと40歳差がある。「私は、天皇陛下の前で恥ずかしい試合はできないと思っていました。還暦を過ぎた監督の考えと、20歳そこそこの学生たちの考えは一致しないのではないかと心配しましたが、彼らは彼らで必死になって、陛下の前ではつらつとやってくれました」と感慨深げにうなずいた。

小宮山監督自身、現役時代には2浪を経て早大入学を果たし、リーグ戦通算20勝（10敗）を挙げた右腕投手。さらにドラフト1位でロッテに入団し、NPB通算117勝（141敗）。2002年にはメジャーリーグのメッツで25試合に登板するなど、輝かしい球歴を誇る。2019年の早大監督就任以来、今季までの15シーズンで3連覇を含め優勝4回。プロへも楽天・早川隆久投手、同・伊藤樹投手、日本ハム・山縣秀内野手、巨人・田和廉投手らを輩出してきた。

波乱万丈の野球人生に裏打ちされた采配で、宿命のライバルに一矢報いた早大。秋へ向けて、有効な第一歩となりそうだ。（宮脇広久 / Hirohisa Miyawaki）