奇跡の物語！0歳で出会っていた男女、27年後に“知らずに”再会　『新婚さん』史上初の大特集

5月31日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』に、運命の出会いを果たしたカップルが登場。

異例の“2週連続・同一カップル大特集”の前編が放送される。

今回の新婚さんは、東京都江東区に暮らす28歳の夫婦。

番組冒頭で紹介されるのは、2人並んだカワイイ赤ちゃんの写真。実はこの0歳児たちこそ、今回の新婚さん本人たち。27年後に結婚する赤ちゃん時代の2人の姿に、MC陣も驚愕する。

しかし、2人は幼い頃からずっと一緒に育ったわけではない。1歳以降は会うこともなくなり、親同士も連絡を取り合わないまま音信不通に。

お互いの存在すら知らずに大人になった2人が、27年の時を越えて再び出会い結婚に至ったという、まさに奇跡のような物語が明かされる。

夫は、海外を回る貨物船の航路を決める航海士。妻はIT系企業の営業として働いている。0歳からの幼なじみではあるものの、「すんなり結婚まで行ったわけではなく、ドラマチックな物語があった」と夫は語る。

妻が生まれたのは、1997年5月17日。大阪市立大学医学部附属病院だった。妊娠中、妻の母には忘れられない思い出がある。検診の待合室で、いつも夫婦そろって来ている印象的なカップルがいたという。それが、夫の両親だった。

妻の誕生から6日後、同じ病院で夫が誕生。しかし、そのときすでに妻は退院しており、赤ちゃん同士が顔を合わせることはなかった。

ところが、その1カ月後に運命の歯車が動き出す。1カ月検診の日、夫は再び病院へ。そこで妻も同じ日に検診に来ており、2人は生後1カ月にして、初めての出会いという名の“再会”を果たしたのだ。

しかも、2人はもともと同じ地域に暮らしていたわけではなかった。妻の家は大阪市内、夫の家は奈良県生駒市。妻の母は近くに大きな病院がある安心感から大阪市立大学医学部附属病院を選んだ。一方、夫の母も初産への不安から、評判がよく、すべての科がそろう大学病院を求めて、わざわざ同じ病院へ通っていたという。

だが、その縁は長く続かなかった。夫の家族は父の仕事の都合で横浜へ引っ越し、妻の家族もその後引っ越しを経験。1歳以降、2人は会うこともなく、親同士の連絡も途絶える。お互いの存在すら知らないまま、27年が過ぎていった。

スタジオには、そんな2人の運命を知る両家の親たちも観覧に。両家の母たちも「それもこれも私たちのおかげ」と笑いながら、子どもたちの結婚を見守る。

では、完全に途切れていたはずの縁は、どうやって再びつながったのか。答えは、まさかのマッチングアプリだった。夫は関東へ移ってから東京で暮らし、妻も新卒で東京配属に。

2人とも同じ東京にいながら、当時の記憶はなく、互いをまったく知らない“赤の他人”として日々を過ごしていた。

昨年のゴールデンウィーク頃、夫は前の交際相手と別れたことをきっかけに、結婚を意識してマッチングアプリに登録。一方の妻も、ヨーロッパ旅行中に友人と恋愛について語るなかで、「今年、絶対私のことを大好きな人と結婚する」と決意し、帰国後すぐにアプリを始めた。

夫が妻に「いいね」を送ったきっかけは、イタリア・ヴェネツィア旅行中のプロフィール写真。笑顔と小柄な“サイズ感”に惹かれたという。

対する妻は、パナマ共和国旅行中の夫のプロフィール写真を見て興味を持った。航海士として3カ月から6カ月家を空けることがあることまできちんと自己紹介に書いていた夫に誠実さを感じたそうだ。

初デートは新橋の居酒屋。妻の笑顔や隣を歩く“サイズ感”に夫はすっかり心をつかまれ、一方の妻も、ワンピースの袖のボタンを留められずにいるところを夫が手伝ってくれたことにキュンとしたという。

そして2回目のデートで、夫は早くも「好きです」と告白。帰り道、人通りの多い東京駅の八重洲口で初めてキスしたことも明かし、MCの藤井隆も思わず椅子コケ。

交際が始まった時点では、2人とも赤ちゃん時代に出会っていたことなどまったく知らなかった。

ところが、交際から1カ月後、夫の母が東京を訪れ、妻を紹介する食事の席で、運命の記憶が少しずつよみがえる。

2人が6日違いで生まれていること、大阪生まれであることを聞いた夫の母が「もしかしたら同じ病院かも」と反応したのだ。

その後、妻が自分の母に確認すると、生まれた病院は夫と同じだったことが判明。夫にLINEで「生まれた病院一緒だったよ」と送ると、夫からは「まじのまじ!?!?!?笑」「それはデステニーすぎる」「やばい笑」と返信が。

ここから夫の母が“名探偵”のように記憶をたどり始め、27年前の縁が少しずつ明らかになっていく。

さらに、両親の記憶や当時の映像をもとに、赤ちゃん時代からつながっていた不思議な縁が少しずつ明らかに。

そして次回は、2人の出産を担当した産科医の先生もスタジオに登場。まるで作り話のようですべて本当に起きた、ドラマ以上の新婚ストーリーを届ける。なお、2週連続同一カップルの特集は、番組史上初のことだ。