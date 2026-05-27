横山だいすけが、芸能活動20周年アルバム『笑顔晴れ −20th Anniversary−』を本日リリースした。また、「笑顔晴れ（フルver.）」のMVも公開された。

MVでは、ラジオ風で横山だいすけ扮する「元気予報士」が「全国的に笑顔晴れ」をアナウンスして曲が始まる。横山だいすけが晴れやかな空の下で歌うなか、子どもや学生、大人たちの笑顔が次々と映し出され、思わず笑顔にさせてくれる映像に仕上がっているとのこと。

https://youtu.be/sPM1E03-M7A

アルバムは、NHK「みんなのうた」2025年12月・2026年1月放送「笑顔晴れ」のみんなのうたバージョンとフルバージョンの収録と、リクエスト企画で選ばれた楽曲カバーで構成されている。「だいすきがいっぱい」「ぼよよん行進曲」といったNHK Eテレ「おかあさんといっしょ」関連楽曲のほか、「勇気100％」「3月9日」などのJ-POP曲、映画音楽やミュージカル曲、洋楽、童謡、そして自身セルフカバーなど幅広くラインナップされている。

また本作の発売を記念して、本日19時よりリミスタにてインターネットサイン会も開催される。リミスタでアルバムを購入すると商品にサイン＆宛名を書く様子をYouTube生配信。配信は誰でも視聴でき、リアルタイムで視聴する場合はチャットで横山だいすけにメッセージを送ることもできるので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️アルバム『笑顔晴れ −20th Anniversary−』

2026年5月27日（水）リリース

配信：https://king-records.lnk.to/Egaobare_20th 品番：KICG-8928 定価：3,300円（税込）

▼収録内容

01.笑顔晴れ（フルver.）

02.あさペラ！

03.だいすきがいっぱい

04.バスにのって

05.ぼよよん行進曲

06.勇気100％

07.ごめんください、めんください。

08.北風小僧の寒太郎

09.ぼくらのうた

10.ありがとうの花

11.アンダー・ザ・シー 〜「リトル・マーメイド」より

12.終わりなき夜 〜「ライオンキング」より

13.翼をください

14.上を向いて歩こう

15.正解

16.3月9日

17.いのちの歌

18.You Raise Me Up

19.マイ・ウェイ

（20th Anniversaryスペシャルトラック）

20.げんきのこうかんっこ（20周年ありがとうver.)

21.笑顔晴れ（みんなのうたver.）

*M01､21参加：すがも児童合唱団

*M05参加：佐藤弘道

*M20参加：だいすけ応援隊 ▼購入者特典

・タワーレコード：複製サイン＆コメント入りブロマイド

・HMV：複製サイン＆コメント入りブロマイド

・Rakutenブックス：複製サイン＆コメント入りブロマイド

・KING RECORDS STORE：複製サイン＆コメント入りブロマイド

・メーカー特典：複製サイン＆コメント入りブロマイド（対象店舗は後日発表）

・Amazon：メガジャケ

◾️イベント情報

2026年

5月27日（水）リミスタインターネットサイン会

詳細：https://limista.com/projects/7215?id=7215

5月30日（土）埼玉・イオンモール浦和美園うららか広場 ミニライブ＆CD購入者対象特典会

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20063/

5月31日（日）東京・カメイドクロック 屋外 カメクロステージ ミニライブ＆CD購入者対象特典会

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20064/