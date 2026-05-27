横山だいすけ、芸能活動20周年記念アルバム『笑顔晴れ −20th Anniversary−』本日リリース。「笑顔晴れ」のMV公開も
横山だいすけが、芸能活動20周年アルバム『笑顔晴れ −20th Anniversary−』を本日リリースした。また、「笑顔晴れ（フルver.）」のMVも公開された。
MVでは、ラジオ風で横山だいすけ扮する「元気予報士」が「全国的に笑顔晴れ」をアナウンスして曲が始まる。横山だいすけが晴れやかな空の下で歌うなか、子どもや学生、大人たちの笑顔が次々と映し出され、思わず笑顔にさせてくれる映像に仕上がっているとのこと。
アルバムは、NHK「みんなのうた」2025年12月・2026年1月放送「笑顔晴れ」のみんなのうたバージョンとフルバージョンの収録と、リクエスト企画で選ばれた楽曲カバーで構成されている。「だいすきがいっぱい」「ぼよよん行進曲」といったNHK Eテレ「おかあさんといっしょ」関連楽曲のほか、「勇気100％」「3月9日」などのJ-POP曲、映画音楽やミュージカル曲、洋楽、童謡、そして自身セルフカバーなど幅広くラインナップされている。
また本作の発売を記念して、本日19時よりリミスタにてインターネットサイン会も開催される。リミスタでアルバムを購入すると商品にサイン＆宛名を書く様子をYouTube生配信。配信は誰でも視聴でき、リアルタイムで視聴する場合はチャットで横山だいすけにメッセージを送ることもできるので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️アルバム『笑顔晴れ −20th Anniversary−』
2026年5月27日（水）リリース
配信：https://king-records.lnk.to/Egaobare_20th
品番：KICG-8928 定価：3,300円（税込）
▼収録内容
01.笑顔晴れ（フルver.）
02.あさペラ！
03.だいすきがいっぱい
04.バスにのって
05.ぼよよん行進曲
06.勇気100％
07.ごめんください、めんください。
08.北風小僧の寒太郎
09.ぼくらのうた
10.ありがとうの花
11.アンダー・ザ・シー 〜「リトル・マーメイド」より
12.終わりなき夜 〜「ライオンキング」より
13.翼をください
14.上を向いて歩こう
15.正解
16.3月9日
17.いのちの歌
18.You Raise Me Up
19.マイ・ウェイ
（20th Anniversaryスペシャルトラック）
20.げんきのこうかんっこ（20周年ありがとうver.)
21.笑顔晴れ（みんなのうたver.）
*M01､21参加：すがも児童合唱団
*M05参加：佐藤弘道
*M20参加：だいすけ応援隊
▼購入者特典
・タワーレコード：複製サイン＆コメント入りブロマイド
・HMV：複製サイン＆コメント入りブロマイド
・Rakutenブックス：複製サイン＆コメント入りブロマイド
・KING RECORDS STORE：複製サイン＆コメント入りブロマイド
・メーカー特典：複製サイン＆コメント入りブロマイド（対象店舗は後日発表）
・Amazon：メガジャケ
◾️イベント情報
2026年
5月27日（水）リミスタインターネットサイン会
詳細：https://limista.com/projects/7215?id=7215
5月30日（土）埼玉・イオンモール浦和美園うららか広場 ミニライブ＆CD購入者対象特典会
詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20063/
5月31日（日）東京・カメイドクロック 屋外 カメクロステージ ミニライブ＆CD購入者対象特典会
詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t20064/
関連リンク
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