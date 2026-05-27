人気アイドルグループ、≠MEの櫻井ももさんが始球式に登場

■オリックス 7ー1 DeNA（26日・横浜）

人気アイドルグループ、≠MEの櫻井ももさんが26日、横浜スタジアムで行われたオリックス戦のセレモニアルピッチに登場した。豪快なノーバウンド投球にファンも「きゅんかわだった」と虜になっている。

「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES」の第1戦スペシャルゲストとして≠MEがユニホームにミニスカート姿で登場。櫻井さんはツインテールに髪をまとめていた。

≠ME目当てのファンも多く駆けつけたなか、神奈川県出身の櫻井さんはリリーフカーに乗って登場。ミニライブを行ったあと、始球式に挑戦。豪快なフォームで投じた1球は、捕手役の石田裕太郎投手が立ち上がって捕球するほどの、堂々としたノーバウンド投球となった。

ピョンピョンと飛び跳ねて喜ぶ姿にファンも悶絶。「投球フォーム最後までかわいい」「ノーバウンドどころかキャッチャーの頭越しそうな暴投気味」「天性のアイドル」「完璧な始球式、完璧な笑顔」「ないぴすぎ」「楽しそう」「ノーバウンドで神」「こっちがドキドキした」といったコメントが相次いでいた。（Full-Count編集部）