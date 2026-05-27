城島健司の1年目の本塁打数を超えた

【MLB】Wソックス ー ツインズ（日本時間27日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、2点を追う8回に2試合連続となる19号同点2ランを放った。リーグトップの本塁打数では、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手を2本差に突き放した。シーズン換算で57発ペースとした。

8回だった。一塁に安打で出塁した西田陸浮内野手を置き、村上が右翼席へ豪快アーチを放った。本拠地は大興奮。打球速度108.4マイル（約174.5キロ）、飛距離380フィート（約115.8メートル）、角度27度の弾道。西田のメジャー昇格後は2戦2発と、すごさを見せつけている。この日の19号は日本人コンビが揃っての生還となった。

新たな“足跡”を残した。16日（同17日）のカブス戦では16号ソロ、17号2ランを放ち、移籍後初の1試合2発。この時点で1年目の2003年松井秀喜（ヤンキース、16本）を超え、そしてこの日、日本人選手2位で並んでいた城島健司（マリナーズ）を超えて単独2位となった。1位は2018年の大谷翔平（エンゼルス）の22本で、すでに射程圏内に捉えている。

この日の試合前の時点で打率.235、リーグトップの18本塁打、同3位タイの37打点。OPSは同6位となる.914としており、メジャー1年目から存在感を示している。（Full-Count編集部）