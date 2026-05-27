ドジャースが公開した記念写真が大反響

【MLB】ドジャース 5ー3 ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）

日本が誇るアスリートの共演に日米ファンが虜になった。25日（日本時間26日）のドジャース-ロッキーズ戦の始球式に、フィギュアスケートの三浦璃来さんと木原龍一さんの“りくりゅうペア”が登場。2人は山本由伸投手らと記念撮影もしたようで「鳥肌たつわ」「日本のレジェンド」と話題となっている。

昨年のワールドシリーズ王者ドジャースの本拠地に、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅうペア”が登場。三浦さんは「RIKU」、木原さんは「RYUICHI」のユニホームを着用し、木原さんにリフトされた三浦さんが投球を行った。共同作業で投じた一球は、惜しくもノーバウンドにはならなかったが、ワンバウンドで捕手のミットに収まった。

五輪で注目を集めた話題のペアに、ファンは拍手喝采。始球式後、2人はワールドシリーズのトロフィーとともに、昨年の同シリーズでMVPを獲得した山本や佐々木朗希投手と記念撮影を行った。球団は公式インスタグラムで、始球式の様子とともに公開。メジャーで活躍する両右腕は、金メダルを持ち“りくりゅうペア”とともに笑顔を見せている。

投稿を見た日米ファンは次々に反応。コメント欄には「史上最高」「これはスーパーボウル級だ！」「リクとリュウイチが可愛すぎる」「めちゃいい顔してる?」「由伸とりくりゅうの3ショットがやばい」「何をやっても好感が持てる素敵な2人」「龍一君は憧れの大谷さんと会えたのかな？」など声が寄せられていた。（Full-Count編集部）