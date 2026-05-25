iPadOS 26で進化！ iPadで環境音を再生する「バックグラウンドサウンド」を活用しよう - iPadパソコン化講座
iPadには、環境音を再生できる「バックグラウンドサウンド」という機能があります。iOS 26では新たに環境音の種類が増えたほか、イコライザによる音質調整やタイマー設定、さらには「ショートカット」アプリとの連係も可能になりました。iPadで集中やリラックスしたいときなどに便利に利用できますので、使い方をマスターしておきましょう。
○環境音を流せる「バックグラウンドサウンド」とは
iPadで仕事をしているときに集中できないと感じたり、読書しているときにリラックスできなかったりすることはないでしょうか。そんなときは、「環境音」を流してみるのがおすすめです。
意外と知られていないのですが、iPadには標準機能として、海の波の音や雨音などの環境音を再生できる「バックグラウンドサウンド」機能が搭載されています。
利用方法はとても簡単です。「設定」アプリを開いて［アクセシビリティ］→［オーディオとビジュアル］→［バックグラウンドサウンド］の順にタップし、［バックグラウンドサウンド］をオンにします。すると、［サウンド］欄に設定された環境音がiPadからすぐに再生されます。
環境音を変更したい場合は、［サウンド］欄をタップします。すると候補の一覧が表示されるので、好みのものを選んで切り替えることができます。用意されている環境音には、海や雨、小川、夜、たき火、喧騒、蒸気、飛行機、船、バス、列車などさまざまな種類があります。
さらに、［バックグラウンドサウンド］の設定画面では、再生音量の調整をはじめ、音楽や動画などのメディア再生中に機能をオン／オフする設定や、メディア再生中の音量調整、イコライザによるパーソナライズ、タイマーの設定、ロック中の再生可否なども細かく設定できます。
利用するシーンに合わせて環境音や音量を調整し、自分好みにカスタマイズできるのが大きな魅力です。
iPadで環境音を再生するには、まず「設定」アプリを開いて［アクセシビリティ］→［オーディオとビジュアル］をタップします
次に［バックグラウンドサウンド］をタップします
「バックグラウンドサウンドの設定画面が開きます。上部の［バックグラウンドサウンド］をオンすると、［サウンド］欄に設定された環境音が流れます
［サウンド］欄をタップするとさまざまな環境音が一覧表示されます。タップすればその環境音に切り替えられます
［（環境音名）の音量］のスライダをドラッグして音量調整できます。［メディア再生中に使用］のオン／オフ、オンにしたときのメディアの音量変更も可能です
［イコライザ］をタップして有効にすると、環境音のトーンや高さを調整できます。左右バランスの調整も可能です
［タイマーでサウンドを停止］をタップして有効にすると、環境音の再生を停止するためのタイマーを設定できます
○「設定」アプリを開かずに環境音を操作する
iPadのバックグラウンドサウンドはとても便利な機能ですが、再生をオン／オフしたり、環境音を切り替えたりするために「設定」アプリを開くのは面倒です。そこでおすすめなのは、コントロールセンターに専用のコントロールを追加しておく方法です。
iPadの画面右上端から下にスワイプしてコントロールセンターを開き、画面左上にある［＋］追加ボタンをタップして［コントロールを追加］を選び、バックグラウンドサウンドのコントロールを追加しましょう。これで機能のオン／オフや音量の変更、環境音の切り替えなどがコントロールセンターから素早く行えるようになります。
またもう1つ、iPadのトップボタンをトリプルクリックして機能のオン／オフを切り替える方法もあります。こちらは同じく［アクセシビリティ］を開いて［ショートカット］の欄から、［バックグラウンドサウンド］にチェックを入れるだけで利用できます。
コントロールセンターを開いて［＋］ボタンをタップしたら、画面下にある［コントロールを追加］を選びます
検索フィールドに「バックグラウンド〜」と入力して、バックグラウンドサウンドのコントロールをタップして追加します
コントロールセンターを開くとコントロールをタップしてバックグラウンドサウンドをオン／オフできます
コントロールを長押しすると音量の変更、環境音の切り替えが行えます
［アクセシビリティ］を開いて［ショートカット］で［バックグラウンドサウンド］にチェックを入れれば、トップボタンを3回押したときに機能をオン／オフできます
集中モードやアプリと連動させて環境音をオン／オフする
バックグラウンドサウンドをより効果的に活用したいなら、iPadOS 26から利用できるようになった「ショートカット」アプリのアクションを使い、自動化ワークフローを作成してみましょう。「ショートカット」アプリにはオートメーション機能があり、特定のアクションやイベントをトリガーにして、ショートカットを実行できます。
たとえば、"仕事"の集中モードをオンにしたときに合わせて環境音を流したい場合は、まず新規ショートカット作成画面で［バックグラウンドサウンドを設定］というアクションを追加し、バックグラウンドサウンドを有効にするショートカットを作成します。
次に、新規オートメーションの作成画面で"仕事"の集中モードを選択し、オンになったときにそのショートカットが実行されるように設定します。これでコントロールセンターなどから"仕事"の集中モードに切り替えたときに、自動的に環境音が再生されるようになります。
同様に"仕事"の集中モードをオフにしたときに環境音を停止させたり、特定のアプリを開いたとき／閉じたときにバックグラウンドサウンドのオン／オフを切り替えたりするオートメーションも作成できます。
また、［バックグラウンドサウンドを設定］だけでなく、［バックグラウンドサウンドを変更］や［バックグラウンドサウンドの音量を設定］［バックグラウンドサウンドのタイマーを設定］といったアクションも用意されているので、これらも組み合わせれば自分の作業スタイルに合わせた便利なオートメーションを作成できるでしょう。
「ショートカット」アプリの新規ショートカット作成画面を開き、検索フィールドに［バックグラウンド］と入力。［バックグラウンドサウンドを設定］をタップして追加します
「バックグラウンドサウンドをオンに変更」となっていることを確認します。ショートカットの名前を任意のものに変え、画面左上の［＜］をタップすればショートカットの完成です
「ショートカット」アプリの新規オートメーション作成画面で、トリガーとなるアクションを選択します。ここでは［仕事］をタップします
［仕事］集中モードをオンにしたときに実行したいので、［いつ］の欄で［オン時］を選択。また、確認なしで［すぐに実行］にチェックを入れます
仕事がオンになったときに実行するショートカットを選択します。あらかじめ作成したショートカットをタップして選びましょう
オートメーションの画面に自動的に戻り、作成したオートメーションが追加されています。これで完成です
コントロールセンターなどから"仕事"集中モードをオンにすると、同時に自動的に環境音が再生されます
仕事"集中モードをオフにしたときに環境音が停止するオートメーションも作成しておきましょう。［バックグラウンドサウンドを設定］のアクションをオフに切り替えてショートカットを作成して、それをオートメーションに割り当てます
本連載は、「マイナビニュース」と「Mac Fan Portal」の2つのサイトで交互に掲載いたします。回によってどちらかのサイトに連載記事が掲載されますが、両方のサイトでご愛読くださいますようお願いします。
○環境音を流せる「バックグラウンドサウンド」とは
意外と知られていないのですが、iPadには標準機能として、海の波の音や雨音などの環境音を再生できる「バックグラウンドサウンド」機能が搭載されています。
利用方法はとても簡単です。「設定」アプリを開いて［アクセシビリティ］→［オーディオとビジュアル］→［バックグラウンドサウンド］の順にタップし、［バックグラウンドサウンド］をオンにします。すると、［サウンド］欄に設定された環境音がiPadからすぐに再生されます。
環境音を変更したい場合は、［サウンド］欄をタップします。すると候補の一覧が表示されるので、好みのものを選んで切り替えることができます。用意されている環境音には、海や雨、小川、夜、たき火、喧騒、蒸気、飛行機、船、バス、列車などさまざまな種類があります。
さらに、［バックグラウンドサウンド］の設定画面では、再生音量の調整をはじめ、音楽や動画などのメディア再生中に機能をオン／オフする設定や、メディア再生中の音量調整、イコライザによるパーソナライズ、タイマーの設定、ロック中の再生可否なども細かく設定できます。
利用するシーンに合わせて環境音や音量を調整し、自分好みにカスタマイズできるのが大きな魅力です。
iPadで環境音を再生するには、まず「設定」アプリを開いて［アクセシビリティ］→［オーディオとビジュアル］をタップします
次に［バックグラウンドサウンド］をタップします
「バックグラウンドサウンドの設定画面が開きます。上部の［バックグラウンドサウンド］をオンすると、［サウンド］欄に設定された環境音が流れます
［サウンド］欄をタップするとさまざまな環境音が一覧表示されます。タップすればその環境音に切り替えられます
［（環境音名）の音量］のスライダをドラッグして音量調整できます。［メディア再生中に使用］のオン／オフ、オンにしたときのメディアの音量変更も可能です
［イコライザ］をタップして有効にすると、環境音のトーンや高さを調整できます。左右バランスの調整も可能です
［タイマーでサウンドを停止］をタップして有効にすると、環境音の再生を停止するためのタイマーを設定できます
○「設定」アプリを開かずに環境音を操作する
iPadのバックグラウンドサウンドはとても便利な機能ですが、再生をオン／オフしたり、環境音を切り替えたりするために「設定」アプリを開くのは面倒です。そこでおすすめなのは、コントロールセンターに専用のコントロールを追加しておく方法です。
iPadの画面右上端から下にスワイプしてコントロールセンターを開き、画面左上にある［＋］追加ボタンをタップして［コントロールを追加］を選び、バックグラウンドサウンドのコントロールを追加しましょう。これで機能のオン／オフや音量の変更、環境音の切り替えなどがコントロールセンターから素早く行えるようになります。
またもう1つ、iPadのトップボタンをトリプルクリックして機能のオン／オフを切り替える方法もあります。こちらは同じく［アクセシビリティ］を開いて［ショートカット］の欄から、［バックグラウンドサウンド］にチェックを入れるだけで利用できます。
コントロールセンターを開いて［＋］ボタンをタップしたら、画面下にある［コントロールを追加］を選びます
検索フィールドに「バックグラウンド〜」と入力して、バックグラウンドサウンドのコントロールをタップして追加します
コントロールセンターを開くとコントロールをタップしてバックグラウンドサウンドをオン／オフできます
コントロールを長押しすると音量の変更、環境音の切り替えが行えます
［アクセシビリティ］を開いて［ショートカット］で［バックグラウンドサウンド］にチェックを入れれば、トップボタンを3回押したときに機能をオン／オフできます
集中モードやアプリと連動させて環境音をオン／オフする
バックグラウンドサウンドをより効果的に活用したいなら、iPadOS 26から利用できるようになった「ショートカット」アプリのアクションを使い、自動化ワークフローを作成してみましょう。「ショートカット」アプリにはオートメーション機能があり、特定のアクションやイベントをトリガーにして、ショートカットを実行できます。
たとえば、"仕事"の集中モードをオンにしたときに合わせて環境音を流したい場合は、まず新規ショートカット作成画面で［バックグラウンドサウンドを設定］というアクションを追加し、バックグラウンドサウンドを有効にするショートカットを作成します。
次に、新規オートメーションの作成画面で"仕事"の集中モードを選択し、オンになったときにそのショートカットが実行されるように設定します。これでコントロールセンターなどから"仕事"の集中モードに切り替えたときに、自動的に環境音が再生されるようになります。
同様に"仕事"の集中モードをオフにしたときに環境音を停止させたり、特定のアプリを開いたとき／閉じたときにバックグラウンドサウンドのオン／オフを切り替えたりするオートメーションも作成できます。
また、［バックグラウンドサウンドを設定］だけでなく、［バックグラウンドサウンドを変更］や［バックグラウンドサウンドの音量を設定］［バックグラウンドサウンドのタイマーを設定］といったアクションも用意されているので、これらも組み合わせれば自分の作業スタイルに合わせた便利なオートメーションを作成できるでしょう。
「ショートカット」アプリの新規ショートカット作成画面を開き、検索フィールドに［バックグラウンド］と入力。［バックグラウンドサウンドを設定］をタップして追加します
「バックグラウンドサウンドをオンに変更」となっていることを確認します。ショートカットの名前を任意のものに変え、画面左上の［＜］をタップすればショートカットの完成です
「ショートカット」アプリの新規オートメーション作成画面で、トリガーとなるアクションを選択します。ここでは［仕事］をタップします
［仕事］集中モードをオンにしたときに実行したいので、［いつ］の欄で［オン時］を選択。また、確認なしで［すぐに実行］にチェックを入れます
仕事がオンになったときに実行するショートカットを選択します。あらかじめ作成したショートカットをタップして選びましょう
オートメーションの画面に自動的に戻り、作成したオートメーションが追加されています。これで完成です
コントロールセンターなどから"仕事"集中モードをオンにすると、同時に自動的に環境音が再生されます
仕事"集中モードをオフにしたときに環境音が停止するオートメーションも作成しておきましょう。［バックグラウンドサウンドを設定］のアクションをオフに切り替えてショートカットを作成して、それをオートメーションに割り当てます
本連載は、「マイナビニュース」と「Mac Fan Portal」の2つのサイトで交互に掲載いたします。回によってどちらかのサイトに連載記事が掲載されますが、両方のサイトでご愛読くださいますようお願いします。