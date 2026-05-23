ABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」に出演した元ミス東大で、東大公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝26）が23日までにXを更新。一転して、人気ユーチューバーのヒカルにエールを送った。

「東大恋愛学部のいちご」と名乗るユーチューバーが、ヒカルに対し「まず元彼がいる時点で普通に嫌だろ」「サケ釣ったらイクラついてきた、みたいな話じゃないんだから」などとコメントする動画を公開。

ヒカルは「この東大の肩書で活動してる2人が俺のことを馬鹿にしてきてるけど 他の東大生のまともな人たちに失礼やからやめたほうがいい」などと苦言を呈していた。それでも「東大恋愛学部のいちご」から「低学歴成金YouTuberのヒカルさんへ」などの返答があった。

神谷はヒカルの苦言投稿を引用した上で「私は全然ヒカルさんより東大生のふたり選ぶけどなぁ ヒカルさんみたいに教養無い人と一緒にいても話が合わない。。」と書き出した。

続けて「お家の本棚の質めっちゃ悪そう。遊びに行って本棚に『心配すんな。全部上手くいく。』って書いてあったら帰りたくなる」とつづり、ヒカルの著作の書影を公開した。

ヒカルは神谷の当該投稿を引用し「東大生2人の方を引用するのではなく、僕に絡みに来てしまった時点で僕のことを選んでますよ あと教養ないのでそもそも本棚もないです」と返信していた。

神谷がヒカルに対し一転して「ヒカルさんはEQが高いので、あとは教養だけつければ本物のカリスマになれると思います！ 高学歴界隈に来ませんか！！」とエール。さらに別の投稿で「ヒカルさんの家庭教師になりたい」と主張した。

ヒカルは神谷の返信に対し「やめときます」と反応した。

神谷は「恋愛病院」内で、自身の結婚観について「自分よりハイスペックしか愛せない」と告白。「考え方がすごく古風で、男性に引っ張ってもらいたい。男性が自分よりもすべて上じゃないと尊敬できないんですよ。私よるも上の人がいなかったです」と語っていた。