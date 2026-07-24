ニューヨークのマンハッタンで、20日に発生した放火事件。その一部始終をとらえた監視カメラの映像が公開された。【映像】空気銃を乱射→建物を放火する一部始終男が、地面に置かれた荷物のようなものに近づき、ライターで火をつけるような動きを見せる。すると数秒後、次々と花火が打ちあがる。初めは真上に上がっていた花火が、次第に四方八方に飛び始める。向かってくる火に驚いた歩行者は慌てて避難し、花火は建物にも当